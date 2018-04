Eckental: Radler schwer verletzt

ECKENTAL - Bei Unterschöllenbach ist ein 79 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Als eine Dormitzerin am Dienstag in der Mittagszeit mit ihrem VW-Touran auf der Kreisstraße von Brand in Richtung Erlangen fuhr, übersah sie am Kreisverkehr bei Unterschöllenbach einen 79-jährigen Radrennfahrer. Dieser konnte nicht mehr reagieren, prallte vorne links gegen das Auto und stürzte dann auf die Fahrbahn.

Er hatte keinen Helm getragen und zog sich schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen sowie verschiedene Knochenbrüche zu. Der Rettungswagen brachte ihn nach Erlangen in die Chirurgie. Nach Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr mehr.

