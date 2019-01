Eckental: Unbekannte knacken Häuser

Mehrere Einbrüche an einem Tag - vor 1 Stunde

ECKENHAID/ESCHENAU - Mehrere unbekannte Täter haben vermutlich am Samstag, 5. Januar, zwischen 13.45 Uhr und 19.20 Uhr versucht, in drei freistehende Einfamilienhäuser in Eckental einzubrechen.

Symbolfoto Einbruch © dpa



In ein Wohnhaus im Südring in Eckenhaid wurde versucht, die Terrassentür einzuschlagen, was allerdings misslang. Daraufhin flohen die Täter in unbekannte Richtung. In ein Wohnhaus im Westring in Eckenhaid gelangten die Täter allerdings. Dort stahlen sie Bargeld und Schmuck. Zudem wurde das Haus durchwühlt.

Im dritten Haus in der Kleingeschaidter Straße versuchten die Täter ebenfalls ins Innere des Wohnhauses zu gelangen. Die Bewohner befanden sich allerdings im dunklen Wohnzimmer, so dass die unbekannten Täter von ihrem Vorhaben abließen und rasch flüchteten. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen- Land unter Telefon (0 91 31) 76 05 14 bzw. die Kriminalpolizei Erlangen entgegen.

