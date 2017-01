Eckental: Zählbares Zeichen gegen Fremdenhass

Die Benefizausstellung für Toleranz brachte knapp 7000 Euro ein — Geld kommt Flüchtlingen zugute - vor 50 Minuten

ECKENTAL - Das Zeichen für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit ist den gut 30 Künstlern aus dem Oberland gelungen. Bei der Verkaufsausstellung im Eckentaler Rathaus haben sie knapp 7000 Euro eingenommen, die der Flüchtlingshilfe zu- gute kommen.

Schon bei der Vorstellung der Benefizausstellung waren Künstler, Kommunalpolitiker und Flüchtlingshilfevereine optimistisch gestimmt. Zu Recht, wie sich herausgestellt hat. Fast 7000 Euro wurden erlöst. © Dieter Köchel



Schon bei der Vorstellung der Benefizausstellung waren Künstler, Kommunalpolitiker und Flüchtlingshilfevereine optimistisch gestimmt. Zu Recht, wie sich herausgestellt hat. Fast 7000 Euro wurden erlöst. Foto: Dieter Köchel



Eckentals Bürgermeisterin Ilse Dölle, die sich von Anfang an für die Idee des Malers Volker Hahn begeisterte, ebenso wie ihre Amtskollegen aus Heroldsberg und Kalchreuth, Johannes Schalwig und Herbert Saft, freut sich über das gute Ergebnis.

32 Künstler hatten je ein Werk, Bild oder Skulptur, kostenlos zur Verfügung gestellt, um die Aktion zu Gunsten von Asylsuchenden in den drei Gemeinden zu unterstützen. Von den 32 Werken sind 20 verkauft worden, berichtet Dölle auf Nachfrage der Erlanger Nachrichten. Das sei sehr respektabel.

Nächste Woche, wenn die Ferien vorbei sind, soll bei einem Treffen mit Volker Hahn entschieden werden, wann das erwirtschaftete Geld an die Flüchtlingshilfevereine in den drei Gemeinden übergeben werden soll. Über die Aufteilung herrscht bereits Einigkeit. Die Höhe der Mittel soll sich nach der Zahl der Flüchtlinge richten, die in der jeweiligen Gemeinde leben, so Dölle.

Weiter sei noch zu klären, so die Bürgermeisterin, was mit den verbliebenen Kunstwerken passiere. Ihr würde der Gedanke gefallen, sie beim Neujahrsempfang der Gemeinde Eckental nochmals zu präsentieren und so vielleicht noch das eine oder andere Bild an den Mann oder die Frau zu bringen und damit den Erlös noch etwas zu steigern.

dik