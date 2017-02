Effeltrich: Allamoschee sorgt für prächtige Faschingsgaudi

EFFELTRICH - In der fränkischen Fosanacht führt kein Weg am Effeltricher Fosanachtsverein "Allamoschee" und seiner Prunksitzung vorbei. 1978 erschallte zum ersten Mal der Schlachtruf "Allamoschee" in Effeltrich und ist seither erfolgreich im Kreis Forchheim.

Die Allamoschee-Aktiven unterhielten ihr Publikum über sechs Stunden hinweg bestens, mit Liedern, Wortbeiträgen und Tänzen. © Karl Heinz Wirth



Was die Effeltricher in der ausverkauften Turnhalle präsentierten, war eine Fosannachts - Kreuzfahrt mit fünf Sternen. Ein Lob verdient hat auch das Publikum, die Stimmung war von Beginn an super. Mit Schwung und viel Humor und dem "Allamoschee"-Lied begrüßte Moderator Ulli Werner das närrische Volk. Der neugewählte US-Präsident Donald Trump ließ es sich per Videobotschaft nicht nehmen, die Effeltricher Prunksitzung zu eröffnen.

Mit dem Lied "Wir haben den Frenzel Helmut auf der Bühne gesehn..." eröffnete Ulli Werner die 39. Prunksitzung. Damit würdigte man die langjährige Verbundenheit mit den Brucker Gaßhenkern und ernannte Helmut Frenzel zum Ehrenmitglied der Herzen.

Über Nachwuchs braucht sich der Fosanachtsverein keine Sorgen zu machen, denn die Jugend begeisterte mit einem Marschtanz und tänzerischem Können gleich zu Beginn. Dem standen die jüngsten, die "Zwetschgerla" in nichts nach, denn strahlende Tänzerinnen animierten mit ihrem Showtanz aus "König der Löwen" zum Mitklatschen.

Für die ersten Lacher sorgten Johannes Steiner und Steffen Wolf als "Bleedwaafer". Mit fränkischem Dialekt gaben sie das Lied "Ja wo ist denn des Gerchla" in einer Version von Udo Lindenberg zum Besten und steigerten damit die Feierlaune im Publikum. Die Einstellungsfrage bei Siemens, wie viele Menschen arbeiten weltweit bei Siemens beantwortete Johannes Steiner spontan: Nicht einmal die Hälfte. Und hatte damit die Lacher auf seiner Seite. Mit einem Blumenstrauß und dem Lied "Die Apothekerin" überraschte Ulli Werner Sonja Hornegger-Krumm für die Behinderungen während der Straßenbauarbeiten vor ihrer Apotheke.

Danach wirbelten Kindertanzmariechen Lisa Siebenhaar und Jugendtanzmariechen Anna Kupfer über die Bühne. Hinter dieser großartigen Leistung steht ihre Trainerin Michelle Willert. Natürlich gehören auch Ordensverleihungen zur Prunksitzung. Präsidentin Elke Mölkner verlieh den Fränkischen Fastnachtsorden an Frank Gügel und Thomas Rauh. Mölkner würdigte die jahrelange Arbeit der beiden für den Verein. Ebenso wurde der neue Männerballett-Orden, entworfen von Horst Engelskircher, vorgestellt. Die ersten Träger sind Jürgen Klaus und Horst Engelskircher.

Schön anzusehen auch der Schautanz von Marie Greif und Clara Decker, die im passenden Outfit zu "Da schmilzt das Eis" über die Bühne fegten und von ihren Trainerinnen Michelle Willert und Steffi Bayer ideal vorbereitet worden waren.

Höhepunkt des fast sechsstündigen Programms war die Verleihung des Hausordens. In seiner Laudatio zeigte der letztjährige Ordensträger Datsios Mathäos, genannt "Matze" die Vorzüge und Eigenheiten der neuen Ordensträgerin auf. Bald schon wusste das Publikum, um wen es sich handelte: Doris Steiner.

Junioren-Tanzmariechen Sophia, trainiert von Elke Mölkner, zeigte einen Solotanz, der mit tosendem Applaus honoriert wurde. Weiter ging es mit dem Schautanz der Junioren unter dem Motto "Matrosen auf der Heimreise".

Wolfgang Düringer als Weinprinzessin "Appolonia" präsentierte sich in grandioser Form und brachte den Saal zum Lachen. Mit fränkischem Humor und einem Rückblick auf das Geschehen in der Gemeinde präsentierten sich die "jungen wilden singenden Bäuerinnen" dem Publikum. Zu begeistern wusste auch das Männerballett der "Old Stars".

Weiterer Höhepunkt an diesem Abend war die Kabarettistin Lizzy Aumeier, die nicht nur als Rockröhre "Tina Turner" ihr Debüt gab, sondern zeigte, dass mit wenigen Handgriffen — Rock nach oben und Haare durcheinander gewirbelt — eine solche Verwandlung möglich ist.

Den Abschluss machten das Männerballett mit einem Einkauf im Supermarkt und die Aktivengarde mit dem Schautanz "Die verlorene Seele des Zauberwalds" unter Leitung ihrer Trainerinnen Michelle und Nadine Willert. Die Pinzberger "Haderlumpen" luden anschließend zum Tanz bis in die frühen Morgenstunden.

