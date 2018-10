Ehestreit in Erlangen: Betrunkener schlägt Tür ein

Die Auseinandersetzung eskaliert, die Nachbarn rufen die Polizei - vor 27 Minuten

ERLANGEN - Streiten — bis nur noch die Polizei helfen kann. So weit muss es in einer Ehe nicht kommen. Bei einem Ehestreit in Erlangen aber konnten nur noch die Beamten schlichten.

Die Polizisten haben einen nicht alltäglichen Streit zwischen einem Ehepaar und einem zunächst unbeteiligten Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt erlebt. Ein 36-jähriger Erlanger geriet am Samstagabend gegen 22 Uhr mit seiner 31-Jährigen Ehefrau aus bislang unbekannter Ursache in Streit.

Im Laufe der Auseinandersetzung beschädigte der Mann die Eingangstüre seiner Wohnung, so dass sich diese nicht mehr schließen ließ. Anschließend ging er ins Treppenhaus und ließ seine Aggression an der Wohnungstüre einer Nachbarfamilie aus. Nachdem er die Tür eingetreten hatte, betrat der leicht alkoholisierte Mann die Wohnung seiner Nachbarn — obwohl er gar nicht eingeladen war.

Die Nachbarn riefen sofort die Polizei. Als die Beamten eintrafen, konnten sie die Gemüter schnell wieder beruhigen. Später stellten sie bei dem 36-Jährigen einen Atemalkoholwert von rund 1,00 Promille fest. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruches eingeleitet. Der Grund für den Streit und die damit verbundenen Beschädigungen konnten die Polizisten vor Ort nicht ermittelt.

