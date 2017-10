Ehre für Schul-Hausmeister in Langensendelbach

LANGENSENDELBACH - Im Rahmen einer kleinen Feier ehrte Langensendelbachs Bürgermeister Oswald Siebenhaar Ludwig Wagner zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum und dankte ihm für seine Treue, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit.

Bürgermeister Oswald Siebenhaar dankte Ludwig Wagner (li.) für seine treuen Hausmeisterdienste in der Grundschule. © Foto: Wirth



Seit 1. Oktober 1992 ist Ludwig Wagner der sehr geschätzte Hausmeister in der Grundschule Langensendelbach.

Kaum einer kennt sich in der Schule so gut aus wie er. Ludwig Wagner ist der Garant für ungestörte Betriebsabläufe in allen technischen Bereichen. Immer wenn die Heizungs-, Strom- oder Wasserversorgung nicht funktionieren oder Reparaturen anstehen, sorgt "der Ludwig" zuverlässig und mit Ideenreichtum dafür, dass alles wieder schnell und ohne hohen Kostenaufwand in Ordnung gebracht wird.

Als Wagner 1992 zur Gemeinde Langensendelbach wechselte, gewann diese einen erfahrenen Fliesenleger, der sein Handwerk verstand und als Allrounder vielseitig einsetzbar war bei bauhandwerklichen Tätigkeiten und Renovierungsarbeiten.

Eine Selbstverständlichkeit war für ihn das Wohl der Schulkinder, wofür die Elternbeiratsvorsitzende Wahlbuhl-Becker den herzlichsten Dank der Schule überbrachte. Zum Zeichen des Dankes erhielt der Jubilar Geschenke der Gemeinde von Bürgermeister Oswald Siebenhaar überreicht.

