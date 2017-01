Ehrlicher Finder gibt mehrere Hundert Euro zurück

37-Jähriger bringt Portemonnaie samt Kreditkarten und Bargeld zur Polizei - vor 30 Minuten

ERLANGEN - Glück im Unglück: Ein Student hat auf dem Gehweg in Erlangen sein Portemonnaie samt Kreditkarten und mehreren hundert Euro Bargeld verloren. Ein 37-Jähriger fand die Geldbörse. Er übergab das Portemonnaie der Polizei, die es dem Studenten noch am Abend zurückbrachte.

Montagabend gegen 18 Uhr hat ein 37-jähriger Mann an der Ecke Goethestraße/Helmstraße auf dem Gehweg eine Geldbörse gefunden. Neben Ausweisen und Kreditkarten befanden sich auch mehrere Hundert Euro Bargeld in dem Portemonnaie.

Der 37-Jährige gab seinen Fund bei der Polizei in der Schornbaumstraße ab. Über einen Studentenausweis konnte der eigentliche Besitzer ausfindig gemacht werden, ein 22-jähriger Student. Er nahm noch in der Nacht seine Geldbörse wieder in Empfang.

lvm

