Eichenprozessionsspinner wird rechtzeitig in Erlangen bekämpft

ERLANGEN - Seine Härchen sind kaum sichtbar, dringen leichterdings ein in die Haut und Schleimhaut, haken sich dort fest und lösen schmerzhafte Entzündungen, Juckreiz und zuweilen allergische Schocks aus. Der Eichenprozessionsspinner machte in diesem Sommer mächtig Ärger und sorgte für reichlich Einsätze. Deswegen möchte man ab 2019 dieses "reizende" Tierchen bei Bedarf "vorbeugend bekämpfen".

Oberhalb vom Erichkeller ist während der Bergkirchweih 2018 an einer Eiche der Eichenprozessionsspinner entdeckt worden. In Schutzanzügen war die Feuerwehr im Einsatz, um den Baum abzudichten. Ähnliche Einsätze sollen 2019 durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Diese Falterart trat massenhaft in Erscheinung, besiedelte naturgemäß eichenreiche Areale im Stadtgebiet und hielten die Mitarbeiter von Fachfirmen ziemlich auf Trab. Allerdings kamen die wegen des starken Befalls gar nicht mehr nach, so dass in etlichen Fällen keine zeitnahe Bekämpfung möglich war. Wartezeiten von vier bis sechs Wochen mussten in Kauf genommen werden. Grund genug für viele Bürger, sich massiv bei der Verwaltung zu beschweren. Denn Spielplätze, Schulhöfe oder auch Sportplätze konnten wochenlang nicht genutzt werden. Allein mit der Bearbeitung von Aufträgen, Anfragen und eben den Beschwerden aus der Bevölkerung waren mitunter drei Verwaltungsleute über eine längere Zeit gut beschäftigt.

Neben diesen Aufwand fielen bis Ende Juli zudem Kosten von rund 60 000 Euro an. Zahlreiche Rechnungen standen bis dato noch aus. Die Beseitigung des "Spinners" geht durchaus ins Geld.

Täglicher Kampf

Massenhaft eingenistet hat sich der Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr ausgerechnet auf dem Bergkirchweihgelände. Man war quasi gezwungen, noch vor Beginn des Festbetriebs den Kampf aufzunehmen – und zwar täglich. Zeitweise wurde sogar darüber nachgedacht, Teilbereiche des "Berchs" zu sperren. Denn besonders gefährlich für den Menschen sind die Härchen des dritten Larvenstadiums des Eichenprozessionsspinners. Die haben ihre Zeit im Mai und Juni. Diese Brennhaare halten sich auch ganz hartnäckig an Kleidern und Schuhen und lösen bei Berührungen zuweilen toxische Reaktionen aus. Und da nun die Bergkirchweih 2019 etwas später stattfindet und deswegen mit einem noch größeren Befall zu rechnen ist – falls ein ähnlich heißer Sommer zu erwarten ist – müssten höchstwahrscheinlich bestimmte Bereiche gesperrt werden, wenn man vorab keine vorbeugenden Maßnahmen ergreift.

Aber es könnte noch schlimmer kommen: "Im Extremfall müsste wegen einer Gesundheitsgefährdung für die Besucherinnen und Besucher die Veranstaltung abgesagt werden", hieß es in der Dezember-Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses.

Anders als in den Vorjahren, als lediglich einzelne Bäume im Stadtgebiet befallen waren, war diesmal das Kirchweihgelände "flächendeckend betroffen". Auch im restlichen Stadtgebiet war der "Spinner" ausnehmend stark vertreten.

Rechtzeitige Aktion

Vorbeugung tut also mehr als Not. Mit einem biologischen Insektizid samt "Vernebelungskanone" will man dem Tierchen rechtzeitig zu Leibe rücken. Mittels Luftdruck und dem Insektenschutzmittel/Wassergemisch werden jene Bäume mit einem feinem Sprühnebel benetzt. Das Mittel soll dabei nicht die Tiere treffen, sondern vor allem die Blätter, die jenen Raupen als Nahrung dienen.

Diese Aktion muss rechtzeitig während der ersten beiden Larvenstadien zwischen Mitte April und Ende Mai über die Bühne gehen, da die Raupen – wie erwähnt – schon ab dem dritten Larvenstadium über Brennhaare verfügen.

Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Trotz der behutsamen Vorgehensweise, die geplant ist, sei ein flächendeckender Einsatz aus "naturschutzfachlicher Sicht keine Option", wie es hieß, da "bedauerlicherweise alle Schmetterlingsraupen damit abgetötet werden". Auch deshalb sollte ein notwendiger Einsatz sehr zielgerichtet erfolgen. Damit zeigte sich schließlich auch der Naturschutzbeirat einverstanden –

trotz "grundsätzlicher ökologischer Bedenken". Diese vorbeugende Bekämpfung sollte allerdings "nur in stark betroffenen, kritischen Gebieten unter Anwendung eines strengen Maßstabs" durchgeführt werden.

Zu jenen stark betroffenen Bereichen zählt neben dem Berg-Gelände vor allem der Jordanweg und die Burgbergstraße. Dort kam es bei Anwohnern zu "äußerst heftigen allergischen Symptomen". Ferner soll auch die Ebrardstraße und – in Absprache mit den Eigentümern – der Schlossgarten mit einbezogen werden.

