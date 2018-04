Eigene Gartenküche in Erlangen

Rundum gesund: Mädchentreff hat nun Hochbeete - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Selbst kochen und das, was gekocht wird, auch noch selbst anpflanzen: Das hat sich der Mädchentreff "JEM!" vorgenommen. Zwei nagelneue Hochbeete machen nun das Projekt "Gesunde Ernährung" der Einrichtung zu einer runden Sache. "JEMs Gartenküche" kann starten.

Gemeinsam mit Nina Devries, Mitarbeiterin beim Mädchentreff „JEM!“, pflanzen Kinder die ersten Erdbeeren und Kräuter in eines der neuen Hochbeete auf der öffentlichen Grünfläche an der Strümpellstraße. © Harald Sippel



Gemeinsam mit Nina Devries, Mitarbeiterin beim Mädchentreff „JEM!“, pflanzen Kinder die ersten Erdbeeren und Kräuter in eines der neuen Hochbeete auf der öffentlichen Grünfläche an der Strümpellstraße. Foto: Harald Sippel



Lara knabbert ein Radieschen. "Hmm", sagt sie. "Schmeckt toll." Zusammen mit ein paar anderen Mädchen und der Ernährungsexpertin Barbara Dirnfeldner bereitet sie in der kleinen Küche des Mädchentreffs "JEM!" allerlei Leckereien vor, die bei der offiziellen Einweihung der beiden neuen Hochbeete gereicht werden sollen.

Die Beete hat die Gartengruppe der Regnitz-Werkstätten gebaut und fachmännisch mit Erde befüllt. Sie stehen auf der öffentlichen Grünfläche an der Strümpellstraße, gegenüber des Mädchentreffs. "Wir freuen uns, dass die Stadt das erlaubt hat", sagt Mädchentreff-Mitarbeiterin Tina Neumann. Die ersten Pflänzchen werden gerade eingesetzt. Eifrig betätigen sich die Mädchen als Gärtnerinnen. Petersilie, Rucola, Erdbeeren, Kopfsalat — all das wird später einmal seinen Einsatz finden.

Momentan wird in der Küche allerdings noch mit gekauften Zutaten hantiert. Jeden Mittwochnachmittag schaltet und waltet hier, zusammen mit den Kindern, Barbara Dirnfeldner. Während die Diätassistentin sonst Beratungen mit Krebspatienten und Gespräche über Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten führt, geht es hier darum, etwas Praktisches zu machen. Im Mixer entsteht eine Kichererbsencreme mit Petersilie, Quark wird mit kleingeschnittenem Bärlauch verrührt, auf einem Tablett liegen Gemüsestücke.

"Es ist eine Herausforderung, Dinge zu machen, zu denen die Kinder beitragen können", sagt Dirnfeldner, die — ebenso wie die Kinder — sichtlich mit Hingabe bei der Sache ist. Nach jeder Kochaktion bekommen die Kinder die Rezepte und nehmen sie mit nach Hause. Ein dicker Ordner ist schon zusammengekommen, seit Barbara Dirnfeldner letztes Jahr mit den Kochnachmittagen startete. "Der Sinn des Ganzen ist natürlich auch, dass Dinge probiert werden, die man daheim nicht so kennt", sagt sie. So ganz nebenbei hat sie an einer Wand im Mädchentreff eine Ernährungspyramide angebracht.

Finanziert wird das Projekt "Gesunde Ernährung" des Mädchentreffs, das bereits 2016 ins Leben gerufen wurde, vom Sonderfonds für Kinder der Bürgerstiftung Erlangen. Unterstützt wird es nun auch vom Techniker-Krankenkasse-Verfügungsfonds der Stadt Erlangen, über den die beiden Hochbeete bezahlt wurden, die die Gartengruppe der Regnitz-Werkstätten angelegt hat.

Künftig werden die Kinder die Pflänzchen hegen und pflegen und natürlich auch ernten. Die Nachbarn seien, so sagt Tina Neumann, dazu eingeladen mitzumachen. Die Mädchen freuen sich auf eine gute Garten- und Kochsaison.

EVA KETTLER