Ein Albtraum: Plötzlich das Smartphone geklaut

Ein 56-jährigen Baiersdorfer stellte überrascht fest, dass sein Handy fehlte - vor 1 Stunde

BAIERSDORF - Für manch einen wäre das wohl der schlimmste Albtraum. Einem Baiersdorfer ist sein Smartphone gestohlen worden. Das allerdings bemerkte der 56-Jährige erst viel zu spät.

Bereits am Dienstag wurde einem 56-jährigen Baiersdorfer sein schwarzes Samsung-Handy aus dem Rucksack gestohlen. Den genauen Tatort konnte er allerdings nicht benennen.

Das Smartphone steckte in einer Seitentasche des Rucksacks. Der Rucksack stand unbeaufsichtigt bis zum Abend in der Arbeitsstelle und danach für einen kurzen Toilettenbesuch in einer Bäckereifiliale eines Supermarktes. Der Diebesschaden beträgt zirka 170 Euro. Ob der Baiersdorfer sein Smartphone jemals wieder sieht, ist ungewiss.

