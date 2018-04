Ein Ärgernis: Fahrradleichen in Erlangen

ERLANGEN - In der ganzen Stadt finden sich herrenlose Zweiräder en masse. Viele sind seit Wochen und Monaten nicht mehr in Benutzung und rosten still vor sich hin. Die Stadt schaut seit einiger Zeit aber nur noch bedingt diesem Treiben zu.

Verrostete Kette, platter Reifen — so sehen typische Fahrradleichen in der Erlanger Innenstadt aus. © Harald Sippel



Besonders am Bahnhof stapeln sich zahllose ungenutzte Bikes. Diese werden zuerst einmal von Mitarbeitern der Stadt mit einer Banderole markiert. Verschwinden die Räder dann immer noch nicht, "schleppt" die GGFA ab, erzählt Agnes Linder vom Ordnungsamt. Am Bahnhof beträgt die Frist zwei Wochen, in der restlichen Stadt vier bis sechs Wochen. Die Drahtesel werden dann im Parkhaus in der Münchener Straße zwischengelagert, wo die Eigentümer sie innerhalb eines halben Jahres gegen eine Gebühr von 20 Euro abholen können.

"Momentan konzentrieren wir uns noch auf den Bahnhof, weil wir erst in einigen Wochen einen Außendienstler bekommen. Aber wir sind natürlich auch jetzt schon dankbar für Hinweise. Am besten informiert man die Ordnungsbehörde der Stadt über die Nachrichtenfunktion der Webseite", sagt Agnes Linder weiter.

