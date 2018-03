Ein Biber ist in Alterlangen noch das größte Problem

ERLANGEN - Trotz der mehr als 20 Einzelpunkte, die in zweieinhalb Stunden bei der Bürgerversammlung Alterlangen abgearbeitet wurden, kochten keine Emotionen hoch. Die gut hundert anwesenden Bürger des Stadtteils fühlen sich überwiegend wohl — das größte Problem ist da schon ein Biber.

Nachts repariert der geschützte Biber seinen Damm — und der Radweg droht wieder neu zu überfluten. © Klaus-Dieter Schreiter



"Das war ja eine total entspannte Atmosphäre", stellte Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens am Ende der Bürgerversammlung überrascht fest, und Nancy Güzel, die sich bei den Stadtwerken um den Busverkehr kümmert, flüsterte ihrem Sitznachbarn verblüfft zu: "Die Menschen hier sind ja alle total freundlich". Dabei gab es durchaus einige Kritikpunkte von den Bürgern Alterlangens, bei denen die Emotionen hätten hochkochen können.

Beim Verkehr auf der Möhrendorfer Straße beispielsweise. Besonders an der Ecke Alterlanger Straße wird es für Autofahrer schwer: Ein Zigarettenautomat, ein Werbeschild, vor allem aber eine hohe Hecke verstellen den Blick auf den fließenden Verkehr. Das Ergebnis einer kurzen Diskussion: Es gibt einen Ortstermin, bei dem die Teilnehmer "bei dem Haus mit der Hecke" läuten wollen.

Ein weiteres Ärgernis: Parkende Autos auf der Möhrendorfer Straße. "Ich kenne die Besitzer, ich sage denen mal, sie sollen ihre Autos woanders parken", so eine Anwohnerin. Damit war das Problem gelöst. Ganz so einfach scheint das Biberproblem aber nicht lösbar zu sein.

Überflutungen am Radweg

Das Tier hat seinen Damm inzwischen nahe dem Fuß- und Radweg An den Seelöchern so massiv aufgetürmt, dass es immer wieder Überflutungen des Weges gibt. Die Stadt hatte bereits Warnschilder und Absperrbaken aufgestellt, um vor allem die Fahrradfahrer zu warnen. Inzwischen ist der Damm sogar von der Stadt aufgebrochen worden, so dass das Wasser mehr oder minder ungehindert wieder weiterfließen kann.

Doch nachts würde der Biber das Loch immer wieder reparieren, meinte ein Bürger. An keiner Stelle in der Stadt sei der Biber so nah am Menschen wie in Alterlangen, stellte Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens fest. Das Tier ist geschützt, darum könne man nicht massiv gegen seine fleißige Bauerei vorgehen. Die Diskussion endete schließlich in einem Antrag, den Fuß- und Radweg bei den Seelöchern derart abzusichern, dass er stets befahrbar bleibt.

Keine Lösung gibt es allerdings für die Mückenplage im Sommer, die auch durch die vom Biber verursachten Überschwemmungen ausgelöst wird. Damit müsse man sich abfinden, man könne Nisthilfen für Hornissen in den Garten stellen, meinte Bürgermeisterin Lender-Cassens. Die natürlichen Feinde der Mücken seien die einzige Möglichkeit, Chemie einzusetzen komme nicht infrage.

