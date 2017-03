Ein Erlanger mit Spielfreude

Erlanger Jazz-Pianist Maruan Sakas legt jetzt sein drittes Album vor - vor 19 Minuten

ERLANGEN - "Some Kind of Blues" nennt der Erlanger Jazzpianist Maruan Sakas anspielungsreich sein neuestes Album mit zehn Stücken, von denen natürlich eines den des CD-Titels trägt.

Der Erlanger Jazz-Pianist Maruan Sakas legte mit seiner dritten CD einen Silberling vor, der sich auch durch große Spielfreude auszeichnet. © Bernd Böhner



Mit "Some Kind oft Blues" erweist Sakas – diesmal mit dem Bassklarinettisten und Sopransaxofonisten Christian Elin im Bunde – erkennbar dem amerikanischen Trompeter Miles Davis seine Reverenz, dessen Album "Kind of Blue" zu den erfolgreichsten und damit berühmtesten der Jazz-Geschichte gehört und in der Maßstäbe setzenden Musikzeitschrift Rolling Stone zum zweitbesten Album der Jazz-Geschichte gewählt wurde.

So hoch wollen Maruan Sakas – der in Erlangen von Vivienne Keilhack ausgebildet wurde – und Christian Elin mit ihrem Album nicht greifen. Herausgekommen ist vielmehr ein Silberling, der mit kammermusikalischen Qualitäten punkten kann. Das beginnt schon beim Intro-Stück "En Route", das Elin mit einem sonoren Solo auf seiner Bass-Klarinette einleitet. Auch das zweite Stück "Un pas jusqu‘auch seuil" ("Fast an der Schwelle") lässt die Liebe zum Französischen anklingen – die beiden Musiker spielen sich sehr schön die Noten-Bälle zu. Auch das "Juste pour le plaisir" (Deutsch: "Just for fun") ist so ein von großer Spielfreude durchpulstes Stück, das ohne schrille Aufgeregtheit daherkommt.

Auch das längste Stück der Scheibe – "Le vent de l‘ouest", "Westwind" aus der Feder von Christian Elin – zeugt fast eine Viertelstunde lang von der großen musikalischen Bandbreite des Duos, das in der Minimal Music ebenso zuhause ist wie in der Filmmusik oder im Ethno-Jazz. Dabei wird unverschwiemelt und geradeaus intoniert, werden kleine Geschichten erzählt, dass es eine Freude ist.

Das hat Sakas, der sich auch im Bereich des klassischen Klaviers große Meriten verdient, auch bei seinen früheren Scheiben ("Foursprung" von 2008 und "Vienna Sessions" von 2011) so gehalten und damit Musik geschaffen, die man immer wieder gerne auflegt.

Mit ihm, der gerade die Dreißig überschritten hat und 2005 vom Christian-Ernst-Gymnasium auf die Musikhochschule Wien wechselte, hat Erlangen ein weiteres heißes Jazz-Eisen im Feuer. Und mit "Some Kind of Blues" kann man sich gemeinsam mit Freunden daran wärmen.

Some Kind of Blues, Christian Elin und Maruan Sakas, raccanta records, erhältlich im Plattenfachhandel oder per Versand.

pm