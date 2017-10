Ein Erlanger träumt von der Lacrosse-WM

Peter Wittmann spielt bei den Tribesmen und hat Großes vor - vor 44 Minuten

ERLANGEN - Vergangene Saison ging es für Peter Wittmann (27) und die Erlangen Tribesmen noch gegen den Abstieg aus der Lacrosse-Bundesliga. Nun peilen sie die Playoffs an — mit ihrem Spielertrainer, der sogar zur WM fahren könnte.

Bei der Nationalmannschaft: Peter Wittmann im Trainingslager in den USA. © Foto: privat



Herr Wittmann, erst Boston, Profi-Lacrosse in den USA, jetzt wieder Erlangen. Wie geht das?

Peter Wittmann: Aktuell bin ich Teil der Deutschen Nationalmannschaft. In der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2018 waren wir in einem Trainingslager in Boston. Wir hatten immer vormittags Training, nachmittags hatten wir ein Spiel gegen eine Collage-Mannschaft. Und wir konnten eine Trainingseinheit mit Profis der MLL machen.

Wie haben Sie es zum Nationalteam geschafft?

Im Lacrosse gibt es Open-Tryouts, Sichtungscamps, bei denen in der Vorbereitung auf große Turniere Spieler gesucht werden. Ich war schon einmal im erweiterten Kader, jetzt bin ich richtig dabei. Wir haben einmal pro Monat gemeinsam Training, im Juli 2018 steht die WM in Israel an.

Beim Nationalteam dabei zu sein, ist ein Traum, oder?

Ja, schon. In den USA wurden vor den Spielen auch die Nationalhymnen gespielt. Das Ziel ist, bei einer WM dabei zu sein. Es ist aber auch teuer, wir zahlen alle Reisen aus eigener Tasche. Man muss mit viel Leidenschaft dabei sein.

Zurück nach Erlangen. Hier spielen Sie in der Bundesliga. Ein krasser Unterschied?

Ich kann das gut trennen, schließlich bin ich schon lange bei den Tribesmen und seit fünf Jahren Spielertrainer.

Am Samstag haben Sie gegen Rhein-Neckar Lacrosse mit 11:5 gewonnen. Sind Sie zufrieden?

Es war ein gutes Spiel, ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Wir hatten viel Ballbesitz, der Gegner war viel in der Defensive. In die Halbzeitpause ging es nur mit 4:2, wir hatten zwar Abschlüsse, aber die gingen daneben. Im dritten und vierte Quarter wurden die Beine der Gegner müde, dann fielen auch unsere Tore leichter.

Was ist in dieser Saison für Erlangen möglich?

Im vergangenen Jahr haben wir in der Relegation gegen den Abstieg gekämpft. Dieses Jahr läuft es gut. Ich hoffe, wir können in der Rückrunde Tabellenplatz drei halten. Die Qualifikation für die Playoffs ist unser Mannschaftsziel.

