Ein Eselsohr und ironische Twists

Das ,fifty fifty’ startet in die Herbstsaison — Musik-Programme und Wort-Kabarett - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Scharfe Zungen, freche Sprüche und viel Musik: Die Erlanger Kleinkunstbühne "fifty fifty", Südliche Stadtmauerstraße 1, startet am Donnerstag, 14. September, in die neue Veranstaltungssaison.

Will bretterharte Gedanken zum Besten geben: Mathias Tretter präsentiert „Pop“. © Fifty fifty



Und die hat es wahrlich in sich, ist sie doch prall gefüllt, hat die Veranstaltungsdichte sogar noch zugenommen: In etlichen Wochen ist es in diesem Herbst möglich, an sage und schreibe fünf Tagen hintereinander fünf verschiedene Künstler mit ihren Programmen zu sehen. Dabei wird wieder der beliebte Mix aus messerscharf formulierendem Wort-Kabarett, lockerer Comedy und unterhaltsamen Musik-Programmen präsentiert.

Und selbstredend gibt es erneut ein Wiedersehen mit alten und stets gern gesehenen Gästen wie Claudia Bill, Wolfgang Buck, Stephan Bauer, Carsten Höfer, Philipp Weber, Mäc Härder, Bernd Regenauer, Lizzy Aumeier, Matthias Egersdörfer und Werner Koczwara. Ach ja: Das "Fifty"-Team hat die Sommerpause genutzt, um im Saal kleinere Renovierungsarbeiten durchzuführen, den Boden zu schleifen und Ausbesserungen vorzunehmen.

Los geht es also am 14. September mit dem "Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinn" aus München: Das Trio bringt mit Acoustic- & Electric Guitars, Geige, Tuba und diatonischer Ziach abenteuerlich extravagante Arrangements mit außergewöhnlichen Sounds zum Klingen. Die Texte sind mal raffiniert hintergründig gewürzt, mal melancholisch und doch wieder schonungslos kritisch. Zwischen Hollywood-Tränen und echtem Gefühl wandeln "Evi & das Tier" am 22. und 23. September: In "Sex, Quatsch & Rock’n’Roll" wird Retro-Musik wie Swing und Charleston ein ironischer Twist verpasst. Facettenreiche Eigenkompositionen mit bisweilen absurden Botschaften haben die A-Cappella-Artisten von "Maybebop" in ihrem "sistemfeler"-Programm (27. September, Redoutensaal).

Peter Vollmer aus Köln behauptet am 16. September "Er hat die Hosen an – sie sagt ihm, welche". Ganz klar: Hier geht’s um die Männlein-Weiblein-Chose. Wie gewohnt bretterharte Gedanken wird, vier Tage nach der Bundestagswahl, Mathias Tretter am 28. September zum Besten geben.

Wandeln in ihrem Programm „Sex, Quatsch & Rock’n’Roll“ zwischen Hollywood-Tränen und echtem Gefühl: „Evi & das Tier“. © fifty fifty



Die – mittlerweile sechste – "Erlanger LachNacht" mit gleich vier Künstlern und einem Moderator (4. Oktober) darf ebenso wenig fehlen wie die "A-Cappella-Nacht" mit "Viva Voce" und "Quintense" (5. Oktober) oder die Besuche von Stephan Bauer ("Vor der Ehe wollt ich ewig leben", 6. Oktober) und El Mago Masin, der am 7. Oktober in "Operation Eselsohr" seine Erfahrungen vom letzten Sommer aufarbeitet, als er zehn Tage lang mit einem Esel in der Südsteiermark unterwegs war.

Weitere Namen gefällig? Bitte sehr: Thomas Freitag ("Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall", 14. Oktober), Ulan & Bator ("Irreparabeln", 19. Oktober), Rolf Miller ("Alles andere ist primär", 26. Oktober), Sebastian Pufpaff ("Auf Anfang", 9. November), Nico Semsrott ("Freude ist nur ein Mangel an Information Update 3.0", 15. November) und Abdelkarim ("Staatsfreund Nr. 1", 15. Dezember). Mit einigen dieser Künstler weicht das "Fifty" wieder ins E-Werk oder in den Redoutensaal aus.

Also: Der Herbst kann kommen, und mit ihm die Live-Unterhaltung.

mko