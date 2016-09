Ein Feuerwerk zum Start beim Erlanger Nachtlauf

900 Teilnehmer waren bei der Veranstaltung des Turnerbunds dabei - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Kaum war es dunkel, gab das Feuerwerk den Startschuss für den 13. Nachtlauf in Erlangen. Jung und Alt waren dabei. Insgesamt 900 Sportler stürzten sich auf die mit Kerzen beleuchtete Strecke im Röthelheimpark.

900 Sportler waren beim Nachtlauf dabei. © Giulia Iannicelli



900 Sportler waren beim Nachtlauf dabei. Foto: Giulia Iannicelli



An einem perfekten Herbstsommer-Abend ist der Erlanger Nachtlauf in seine 13. Runde gegangen. Am Freitag gab es zwar keinen neuen Startrekord bei der vom Turnerbund Erlangen organisierten Veranstaltung. Dennoch tummelten sich rund 900 Starter um 20.30 Uhr im Röthelheimpark.

Einen klassischen Startschuss gab es nicht, das Feuerwerk läutete das Rennen ein. Kaum war der Nachthimmel hell erleuchtet, sprinteten alle los. Dabei waren Jung und Alt, Hobby–Jogger, Marathon-Läufer und viele Kinder. Die Jüngsten sind vier Jahre alt, die Senioren über 80 Jahre. Die neongelben Laufshirts waren schon von Weitem zu sehen.

Manche Teilnehmer verkleideten sich auch, zum Beispiel als Kuh oder als leuchtendes Einhorn. Je nach Vorliebe liefen die Sportler eine, zwei oder drei Runden auf der 3,8 Kilometer langen Strecke. Manche achteten dabei auf ihre Zeit, andere genossen einfach den lauen Sommerabend.

ton