Ein Friedhof wie ein Tableau der Erlanger Geschichte

Der Neustädter Friedhof ist wegen seiner Gräber mit bekannten und berühmten Namen mehr als nur ein üblicher Gottesacker - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Den Neustädter Friedhof als "lebendiges Zeugnis" der Stadtgeschichte zu bezeichnen, wäre wahrscheinlich verfehlt. Und doch spiegelt sich im Friedhof und seinen Gräbern Erlanger Stadtgeschichte wider. Er ist sogar so geschichtsträchtig, dass eine von der britisch-australischen Kunsthistorikerin und Stadtführerin Mairi Barkei geleitete Führung durch den Friedhof gibt.

Gräber und Grabsteine auf dem Neustädter Friedhof. Darauf spiegelt sich auch ein Stück Stadtgeschichte wider. Auch deshalb werden informative Stadtführungen durch den Friedhof angeboten. Fotos: Harald Sippel



Der Friedhof, der erst seit 1703 den Neustädter Bewohnern – also auch Katholiken und Reformierten – als letzte Ruhestätte dient und als "Teutsch Gottsacker" bezeichnet wurde, ist am heutigen (katholischen) Fest Allerheiligen um 15 Uhr Ort eines Gedächtnisgottesdienstes, der einer Protestantin gedenkt: Seit 1828 wird in der Neustädter Friedhofskirche ein von Anna Margarete Stock gestifteter "Gedächtnisgottesdienst für die Entschlafenen" gehalten – einer Frau, deren Beruf als "Wohltäterin" angegeben wird. Diese hatte nach dem Tod ihres Mannes – eines Posamentiermeisters – eine mit 2000 Gulden unterfütterte Stiftung für Schulkinder ins Leben gerufen und für die Neustädter Kirche eine dritte Glocke spendiert. Und 1826 übernahm sie die Kosten für die Errichtung eines Turms mit Glocke auf der Neustädter Friedhofskirche. Eine großzügige Spende an die katholische Kirchengemeinde brachte ihr den Ruf ein, sich bereits früh für die Ökumene eingesetzt zu haben. Dass sie sich auch für den Ausbau der medizinischen und chirurgischen Kliniken im Universitätskrankenhaus verwendete und einen Waisenhausfonds gründete, machte sie unvergessen. Begraben ist sie in einem 1997 renovierten, klassizistischen Familiengrab am Anna-Stock-Weg, der seit 18 Jahren im Friedhof ihren Namen trägt.

Überörtliche Bekanntheit erlangte der Neustädter Friedhof durch zwei Gräber, die den Namen eines weltberühmten Literaten tragen: Friedrich Rückerts Kinder Ernst und Luise waren früh gestorben – ihr Tod hatte Rückert tief erschüttert und ihn zu seinen (auch durch die Vertonung durch Gustav Mahler) berühmten 1872 veröffentlichten "Kindertodtenlieder" veranlasst. Ein weiteres Literatengrab findet sich mit dem 1824 verstorbenen schwedischen Schriftsteller Ulrich Petrus Kernell, der mit dem Philosophen Schelling arbeiten wollte und ein Freund des ebenfalls in Erlangen wirkenden Dichters August Graf von Platen war.

Der Neustädter Friedhof besteht eigentlich aus drei Teilen: Neben dem zur Äußeren Brucker Straße gewandten Teil der Neustädter Kirchengemeinde hat es einen südlich anschließenden Teil für die französische Reformierte Gemeinde, die Hugenotten, und wird durch den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs abgeschlossen.

Den Teil für die Hugenottengemeinde und die Deutsch-Reformierten erhielt der Friedhof erst 1826, als Begräbnisse auf dem Reformierten-Friedhof am Platz der heutigen Universitätsbibliothek untersagt wurden. Schon 1728 hatte Markgraf Georg Friedrich Karl wegen der Nähe zum Schlossgarten auf Schließung des Friedhofs gedrängt, was der Stadt aber erst 100 Jahre später gelang.

Auf ihm liegen neben Traditionsfamilien wie Mengin und Vache zahlreiche Pfarrer und Professoren begraben, während im evangelischen Teil Namen wie des Buchhändlers und Verlegers Ferdinand Enke, des Malers Adalbert Gareis, des Industriellen Johann Adam Bücking, der Akademiker-Familie Martius, Karl von Raumer sowie neuerer bekannter Namen wie der Familie Kitzmann, Karl-Heinz Hiersemann und Ursula Haack zu finden sind.

Eine eigene Geschichte haben auch die Bauten auf dem Neustädter Friedhof. Nachdem die Sophien- und später die Neustädter Kirche sowie die Hugenottenkirche zu weit vom Friedhof entfernt waren, reifte schon 1768 der Plan, eine eigene Kirche auf dem Friedhof zu errichten – 20 Jahre später konnte sie eingeweiht werden. Das spätbarocke Bauwerk dient seitdem als "Begräbniskirche" und wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts renoviert. Im Jahr 1854/55 schloss sich der Bau eines Leichenhauses an.

Der südlich den Friedhof abschließende Ehrenfriedhof für Soldaten des Zweiten Weltkriegs ist schlicht gehalten: Holzkreuze mit Namen, Dienstgrad und Todeszeitpunkt, erst vor einigen Jahren wurden bis dato unbemerkte SS-Hinweise entfernt. Auch so gesehen ist ein Friedhof nie wirklich "abgeschlossen".

PETER MILLIAN