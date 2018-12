Ein Geschenkeberg für kranke Kinder in Erlangen

Weihnachtsgeschenke im Wert von über 8000 Euro für die krebskranken Patienten der Kinderklinik - vor 1 Stunde

ERLANGEN - "Jetzt müssen wir langsam anbauen!", entfuhr es Prof. Dr. Markus Metzler beim Anblick des riesigen Geschenkeberges auf dem Flur der kinderonkologischen Station.

Große Freude über die zahlreichen Geschenke, die Serok Kilic (hinten links) und Jeannine Rauch (hinten Mitte) an die Patienten der Kinderonkologie übergaben. © Melanie Schmitz/Uni-Klinikum Erlangen



Große Freude über die zahlreichen Geschenke, die Serok Kilic (hinten links) und Jeannine Rauch (hinten Mitte) an die Patienten der Kinderonkologie übergaben. Foto: Melanie Schmitz/Uni-Klinikum Erlangen



Der Leiter der Kinderonkologie in der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen war nicht der Einzige, der große Augen machte – auch die jungen Patienten und ihre Eltern freuten sich riesig über die vielen Päckchen, die extra für sie bestimmt waren.

Ermöglicht wurde die frühzeitige Bescherung von Jeannine Rauch, Mitarbeiterin der Unfallchirurgischen Abteilung des Uni-Klinikums Erlangen, und ihrem Lebensgefährten Serok Kilic. Bereits zum fünften Mal sammelten die beiden Spenden im Rahmen ihrer privaten Benefizaktion "Weihnachtsträume für Kinder".

In diesem Jahr kamen über 8000 Euro in bar plus zahlreiche Sachspenden zusammen. Das Geld investierten die beiden Fürther in zahlreiche Spielsachen, sodass schließlich 300 Päckchen zusammenkamen. Jetzt fand die große Übergabe in der Erlanger Kinderonkologie statt.

Jeder Gegenstand wurde im Einzelhandel gekauft, jedes Paket von Hand verpackt und persönlich an die Kinder und Jugendlichen übergeben.

en