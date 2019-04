Ein Kreativlabor mitten in Erlangen

Der Oberbürgermeister lobt das "Wagnis einer Neugründung" - vor 54 Minuten

ERLANGEN - Wenn eine Institution ein Jahr alt wird, ist das eigentlich kein Grund für eine Feier. Ein "Start up" wie das Kreativlabor in der Schiffstraße 7 als Coworkingspace hingegen darf feiern.

Die Steine hielt es nicht an ihrem Platz: Tom Donderer hantierte mit seiner Kunst, Carolina Martinez (links) und Virginie Pommel (2. von links) schauen zu. © Peter Millian

Einen guten Grund, gemeinsam zu feiern, nannte Oberbürgermeister Florian Janik beim "Jubiläumsabend": Er dankte für den Mut, das Wagnis einer Neugründung in einem gesellschaftlichen Segment eingegangen zu sein, in dem das Überleben keineswegs selbstverständlich ist.

