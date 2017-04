"Ein Meilenstein": 2016 kein Unfalltoter in Erlangen

ERLANGEN - Die Polizei Erlangen legt die Statistik vor: Trotz immer mehr Ein- und Auspendlern und einem höheren Verkehrsaufkommen gibt es nur einen ganz leichten Anstieg der Verkehrsunfälle. Allerdings lassen sich viele Autofahrer von mobilen Geräten ablenken. Bedenklich sind die Zahlen bei den Unfallfluchten und Drogenfahrten.

An der Ein- und Ausfahrt zum Nahversorgungszentrum in der Karl-Zucker-Straße ist die Verkehrssituation schlecht überschaubar. Sieben Unfälle gab es dort 2016.



Pro Tag ereigneten sich 2016 im Stadtgebiet durchschnittlich 8,6 Verkehrsunfälle. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Gesamtunfälle leicht auf 3142 an. Auf fünf Jahre gesehen schwankt diese Zahl aber nur geringfügig.

2016 wurde der niedrigste Stand an Schwerverletzten innerhalb der vergangenen fünf Jahre erreicht. "Was mich aber am meisten freut, ist, dass keiner der Verletzten verstorben ist", so der stellvertretende Dienststellenleiter Ingo Lieb. "Dies ist ein Meilenstein. Seit dem Jahr 1990 hat es das in Erlangen nicht mehr gegeben." Statistisch gesehen gilt eine Person als Unfalltoter, wenn sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall verstirbt.

Zirca die Hälfte der verzeichneten Kollisionen sind Kleinunfälle. Schwerwiegende Unfälle, etwa unter Alkoholeinfluss, machen etwa ein Drittel aus. Die Verkehrsunfälle mit Personenschaden haben sich mit 501 Fällen leider um etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Die häufigste Ursache ist und bleibt ein ungenügender Sicherheitsabstand. Die Polizei weist darauf hin, dass aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit sogar ein normal bemessener schnell zu einer Karambolage führen kann. Das Thema Ablenkung durch Smartphones oder Navigationsgeräte ist dabei hochaktuell. "Ein Gerät während des Fahrens ,in die Hand genommen‘ zu haben, kostet aktuell 103,50 Euro und einen Punkt in Flensburg", klärt Frank Weidner vom Sachbereich Verkehrserziehung auf. Die Polizei fordert in diesem Zusammenhang die Verkehrsteilnehmer auf, unbedingt die Hände während der Fahrt von solchen Geräten zu lassen.

Die meisten Verletzten gab es 2016 in Erlangen durch Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren. Die Fehler machen die zweithäufigste Unfallursache aus. Alkoholunfälle gab es 2016 erfreulicherweise nur 28 Stück, im Vorjahr waren es 39 gewesen. Die Hälfte der Unfälle unter Alkoholeinfluss endete jedoch mit Verletzten. Es gab außerdem 240 "Trunkenheitsfahrten", bei denen aber niemand zu Schaden kam.

Ein stärkeres Augenmerk wirft die Polizei außerdem auf das Thema Drogen. Es wird vermehrt geschult und kontrolliert. Insgesamt 83 Drogenfahrten wurden von den Beamten zur Anzeige gebracht — mehr als doppelt so viele wie 2015. Eine der Fahrten endete mit einem Unfall.

Bedenklich ist die Zahl der Unfallfluchten. "Es handelt sich hierbei um eine Straftat", erinnert Verkehr-Sachbereichsleiter Günther Neubauer alle Verkehrsteilnehmer. Zwar fiel die Zahl der Fälle um 15 Stück auf insgesamt 760, jedoch entfernte sich bei fast jedem vierten Verkehrsunfall der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Jede dritte Unfallflucht wird aufgeklärt.

Besonders oft (jeweils neunmal) hat es 2016 unter anderem im Bereich Hans-Ort-Ring/Niederndorfer Straße, in der Gundstraße/Frauenauracher Straße sowie im Bereich der Paul-Gossen-Straße/Günther-Scharowsky-Straße, Koldestraße gekracht. Vermehrt registrierte die Polizei darüber hinaus Unfälle im Bereich von Baustellen und Umleitungen.

