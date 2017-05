Ein Polo als Überraschungs-Ei

ERLANGEN - Mit einem "Trio infernale" hat die Verkehrspolizei Erlangen einen arbeitsreichen Vormittag verbracht.

Symbolfoto Polizeikontrolle Foto: colourbox.com



Am Freitagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung ein grüner VW Polo auf, der mit drei Insassen besetzt, auf der A3 in Richtung Passau unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des Kleinwagens stellte sich heraus, dass die drei Insassen waren allesamt bereits mehrfach polizeilich und strafrechtlich wegen verschiedenster Delikte in Erscheinung getreten waren – und aktuell kam eine ganze Litanei an Straftaten und Ordnungswidrigkeiten dazu.

Zunächst fielen den Beamten die Kennzeichen des Polos auf. Diese waren eigentlich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Die Tüv- und die Zulassungsplaketten waren von einem anderen Kennzeichen abgelöst und auf das am Polo angebrachte Kennzeichen geklebt worden.

Während der Gespräche mit den drei Herren tat sich der Fahrer mit drogentypischen körperlichen Auffälligkeiten hervor. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest reagierte dann auch prompt auf THC, was auf den kurz zuvor erfolgten Genuss eines Joints zurückzuführen war.

Bei der Inaugenscheinnahme des Innenraums des Polos und des Gepäcks der drei Herrschaften fiel den Beamten ein als gestohlen gemeldetes iPad in die Hände. Des Weiteren bestand ein Großteil des Gepäcks aus offensichtlich gestohlener Kleidung und gestohlenem Werkzeug. An allen gefundenen Gegenständen waren noch die Preisetiketten und teilweise die Sicherungen dran. Angaben zur Herkunft dieser Dinge machte das Trio natürlich nicht, einen Eigentumsnachweis konnten sie aber ebenfalls nicht erbringen.

Als wenn das noch nicht reichen würde, hatte die routinemäßige Überprüfung der Personen zur Folge, dass ein noch offener Haftbefehl gegen einen der Drei zum Vorschein kam. Nachdem er die Strafe aus einer vergangenen Straftat, in Höhe von knapp 2000 Euro, nicht bezahlen konnte, wurde er in die JVA Nürnberg gebracht.

Zusammengefasst beging das Trio Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Strafgesetzbuch, der Fahrzeugzulassungsverordnung, der Abgabenordnung (Steuervergehen), dem Pflichtversicherungs- und dem Straßenverkehrsgesetz. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnten zumindest zwei der drei Männer ihre Reise nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung fortsetzen. Allerdings ohne ihren Polo. Den mussten sie stehenlassen, weil das Fahrzeug aktuell nicht zugelassen ist und über keine bzw. gestohlene und manipulierte Kennzeichen verfügt.

