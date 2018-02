Ein Ring und drei große Brüder aus Erlangen

Beim TV 48 haben Johannes, Tim und Daniel Hölzel Ringen gelernt - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Dass sich Brüder mal streiten, dürfte keinen überraschen. Dass sie dabei einen Ring betreten, hingegen schon. Beim TV 48 Erlangen gibt es mehrere Ringer-Familien. Eine davon ist die Familie Hölzel. Teil vier unserer Geschwister-Serie.

Noch fleißig am Ringen: Johannes Hölzel (re.) hat im Vorjahr mit dem TV Erlangen in der Landesliga die Klasse gehalten. © Harald Sippel



Noch fleißig am Ringen: Johannes Hölzel (re.) hat im Vorjahr mit dem TV Erlangen in der Landesliga die Klasse gehalten. Foto: Harald Sippel



Unter den meisten Geschwistern, besonders unter Brüdern, kommen Kämpfe und Rangeleien öfter vor. Diese sind aber meistens eher dazu da, um Streitigkeiten auszutragen oder die Hierarchie zwischen den Geschwistern festzulegen. Anders bei Johannes, Tim und Daniel Hölzel (in der Reihenfolge ihres Alters). Diese drei Brüder betreiben zusammen eine Kampfsportart, nämlich das Ringen. Anstatt gegeneinander, kämpfen sie miteinander in der Mannschaft des TV 48 Erlangen.

Angefangen hat das gemeinsame Hobby mit dem ältesten, Johannes Hölzel. Dieser hatte mit sechs Jahren ein paar Schwierigkeiten in der Schule. Um dem entgegenzuwirken, wurde er ins Ringen eingeschrieben, weil man bei dieser Sportart niemandem ins Gesicht schlägt oder Ähnliches, sondern nur durch Kraft unter Anwendung von verschiedenen Techniken fair miteinander kämpft.

Die Eltern waren bald so begeistert von den Ergebnissen im Verhalten ihres Sohnes, dass auch der mittlere Sohn Tim und der jüngste Sohn Daniel im Alter von sieben und sechs in den Verein nachkamen. Johannes Hölzel ist bis heute, mit mehr als 30 Jahren, begeistert dabei, er trainiert die Landesliga-Mannschaft und tritt als Schwergewichtskämpfer an. Die beiden anderen haben zehn Jahre durchgängig mitgewirkt, zwischendurch ein bisschen aufgehört, nehmen aber seit einigen Jahren wieder aktiv am Training teil.

Die drei Hölzel-Brüder, mal nicht am Ringen: Daniel, Johannes und Tim (von links). © Foto: Hölzel



Die drei Hölzel-Brüder, mal nicht am Ringen: Daniel, Johannes und Tim (von links). Foto: Foto: Hölzel



Wenn kein anderer Trainingspartner zur Stelle ist, treten die Brüder auch mal gegeneinander an. Aber mehr als alles andere hat diese Mannschaftssportart sie zusammengeschweißt. "Man baut alles miteinander auf, geht zusammen zu Meisterschaften und baut so ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl auf", sagt Daniel Hölzel. Außerdem finden es die Brüder gut, dass man sich durch die Trainingseinheiten zweimal wöchentlich und die Wettkämpfe jedes Wochenende öfter sieht als nur bei gelegentlichen Familienfeiern.

Ohne Konkurrenz

Ein großes Konkurrenzverhalten bei den sportlichen Leistungen gab es bei den Hölzel-Brüdern allerdings nie. "Uns ist klar: Der Älteste ist immer der Beste, dann kommt der Mittlere und dann der Kleine", sagt Tim Hölzel, der Mittlere, und seine Geschwister lachen zustimmend.

Zum Trost für dieses Statement umarmt er seinen kleinen Bruder und hebt ihn hoch, obwohl auch dieser ein ausgewachsener Mann ist. Da soll noch einmal jemand sagen, Kampfsportler hätten keine weiche Seite.

ROMINA STRUNZ