Ein Stadtplan nur für Kinder in Erlangen

2016 erkundete der Hort "Sonnenblume" Röthelheim und Rathenau - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der erste Kinderstadtplan für Erlangen ist jetzt da.

Die Kinder des Horts „Sonnenblume“ haben ihre Beobachtungen in den Kinderstadtplan einbringen können. © Foto: privat



Die Kinder des Horts „Sonnenblume“ haben ihre Beobachtungen in den Kinderstadtplan einbringen können. Foto: Foto: privat



Bei der "Stadtteilanalyse aus Kindersicht" haben 20 Kinder aus dem Hort "Sonnenblume" im Herbst 2016 die Stadtteile Röthelheim und Rathenau untersucht. Ziel war die Verbesserung der Situation von Kindern. Ideen, Vorschläge und Kritikpunkte der Kinder wurden in Stadtteilrundgängen konkretisiert und im weiteren Verlauf ausgearbeitet.

In Zusammenarbeit mit dem Beratungszentrum für kommunale Kinder-, Jugend-, Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung und mit Unterstützung durch den Stadtjugendring, das Amt für Soziokultur und den Hort Sonnenblume ist so der erste Kinderstadtplan für zwei Stadtteile in Erlangen entstanden.

In den druckfrischen Exemplaren des fertigen Kinderstadtplans gibt es viel zu entdecken. Der Kinderstadtplan liegt ab sofort im Bürgeramt, dem Stadtjugendring und dem Servicebüro des Amtes für Soziokultur aus.

Bei Fragen steht unter der Telefonnummer (0 91 31) 86 26 73 das Spielplatzbüro für Auskünfte über den Kinderstadtplan bereit.

en