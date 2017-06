Ein wachsames Auge auf die Natur in Erlangen

Erlanger Umweltschutzwacht ist mit acht Ehrenamtlichen unterwegs - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die ehrenamtliche Erlanger Naturschutzwacht ist so alt wie der behördliche Naturschutz in Bayern selbst: Im Jahr 1974 wurde dem Naturschutz durch die Einrichtung eines Umweltministeriums und eines neuen Naturschutzgesetzes erstmals auch jene praktische Bedeutung zuteil, die ihm die Bayerisches Verfassung schon viel länger garantierte.

Dagmar Rouette enthüllt mit Biotoppfleger Volker Rückel vom Umweltamt ein Schild am Holzweg, das auf Geschichte und Bedeutung dieses Naturdenkmals aufmerksam macht. © Peter Millian



Dagmar Rouette enthüllt mit Biotoppfleger Volker Rückel vom Umweltamt ein Schild am Holzweg, das auf Geschichte und Bedeutung dieses Naturdenkmals aufmerksam macht. Foto: Peter Millian



Derzeit sind acht Ehrenamtliche im Stadtgebiet unterwegs, die ein Auge darauf haben, dass der Naturschutz generell, aber auch die örtlichen Regelungen im Besonderen beachtet werden. Denn welche Flächen innerhalb des Stadtgebietes unter besonderen Schutz gestellt werden, wird auch vor Ort (meist im Stadtrat und mit Hilfe seines Naturschutzbeirates) entschieden.

Klare Regelung

Wie die Naturschutzwacht arbeitet, ist klar geregelt. So sollen deren Mitglieder die Naturschutzbehörden und die Polizei – deshalb müssen sich Naturschutzwächter auch kenntlich machen – dabei unterstützen, Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften zum Schutz der Natur oder der Landschaftspflege zu unterstützen. Dabei dürfen sie Personalien feststellen, Angehaltene zwar nicht "festnehmen", aber zu einer Polizeidienststelle bringen, Platzverweise aussprechen und eventuelle "Beute" sicherstellen.

Konkret lässt sich die Arbeit an einem Beispiel darstellen – am Beispiel des Büchenbacher Holzwegs. Der Weg, der bereits seit 1588 urkundlich belegt ist und lange Zeit den Bauern als Verbindung in die nahe Mönau für den Transport von Bau- und Brennholz sowie als Viehtrieb für die (Wald-)Weiden diente, ist seit 1995 ein "geschützter Landschaftsbestandteil". Soll heißen: Durch die bauliche Entwicklung im Stadtwesten wurde so viel wertvolle Vegetation zerstört, dass die wenigen Reste unter Schutz gestellt werden mussten.

Dagmar Rouette, die erst im Herbst letzten Jahres mit dem Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für ihre Ehrenamtstätigkeit ausgezeichnet worden war, ist mit fast 20 "Dienstjahren" das erfahrenste Mitglied der Naturschutzwacht – und bestens vertraut mit der Geschichte des gleich neben ihrem Wohnhaus in der Coburger Straße verlaufenden Wegs. Dieser, so erzählt sie, verlief zunächst höhengleich mit den anliegenden Feldern, im Laufe der Jahrhunderte wurde er aber durch die starke Nutzung durch Fuhrwerke zum Hohlweg. Amtlich wurde er erst 1948 im Stadtplan zum Holzweg.

Als in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die Bebauung westlich des Holzwegs förmlich explodierte, wurde der Holzweg zur Süd-Nord-Achse – beginnend von der Ortsmitte Alt-Büchenbachs – im Entwicklungsgebiet West. Nachdem sich daraufhin Biologen, die Geschichtswerkstatt Büchenbach und engagierte Bürger für die mit Magerrasen bewachsenen Böschungen und die typische Pflanzen- und Tierwelt des Umfelds stark machten, bekam er Schutz-Status.

Für Dagmar Rouette ist der Schutz "ihres" Holzwegs – die Naturschutzwächter im Stadtgebiet haben alle abgegrenzte Bezirke, um die sie sich kümmern – seitdem Pflicht und Freude zugleich. Sie kennt alle Pflanzen an dem rund eineinhalb Kilometer langen Weg – natürlich auch jene, die dort eigentlich nicht hingehören und durch Aufschüttung von Fremderde "importiert" wurden. Auch eingespülter Dünger verändert die Pflanzenwelt – und seitdem der Holzweg zum "Hundeklo von Büchenbach" (Rouette) wurde, ist die regelmäßige Rasenpflege durch eine benachbarte Schafherde nicht mehr möglich. Volker Rückel, im städtischen Umweltamt für die Biotoppflege zuständig, weiß, dass man den Grasschnitt sogar als Sondermüll entsorgen muss, seitdem Hundekot nicht herauszuhalten ist.

Großer Zuspruch

Für Dagmar Rouette hat die starke Nutzung des Holzwegs durch den Siedlungsdruck an seinen Rändern aber nicht zur Resignation geführt. Mit dem Fest "Es lefft was am Dummets(-weiher)" – in diesem Jahr wieder am 25. Juni – haben sie und ihre Mitstreiter ein Naturschutzfest begründet, das alljährlich großen Zulauf findet, die Schulklassen und Kindergärten veranstalten Umwelttage und lehrreiche Exkursionen.

"Nur schade", so sagt sie, "dass die Freude an der Natur manchmal gewaltig nach hinten losgeht." So werden am Südufer des Dummetsweihers seit einiger Zeit nächtlich Grillfeste abgehalten, die ihrer Beobachtung nach völlig aus dem Ruder laufen und starke Schäden an der Ufer-Vegetation anrichten. Das ist dann wohl die Kehrseite des stadtnahen Wohnens, wie sie vermutet. Die Natur vor der Haustür – von Bauern einst als notwendige Voraussetzung ihrer Existenz geschätzt – wird zu Spielplatz und Bühne der modernen Event-Gesellschaft.

PETER MILLIAN