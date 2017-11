Ein warmes Plätzchen am Gleis 1 in Erlangen

Erlanger Bahnhofsmission kümmert sich um Menschen in Not — Diakonie ruft an Weihnachten zu Spenden auf - vor 8 Minuten

ERLANGEN - Auch in der reichen Stadt Erlangen gibt es Arme, sie suchen und finden Unterstützung in den Einrichtungen der Diakonie. Eine Anlaufstelle, die Menschen in Not auf die Beine hilft, ist die Bahnhofsmission am Gleis 1.

Hanno T. (Bild unten, links) hat in einer Notlage in der Erlanger Bahnhofsmission (oben) Hilfe gefunden (mit Joyce Holzheimer und Matthias Ewelt). © Harald Sippel



Hanno T. (Bild unten, links) hat in einer Notlage in der Erlanger Bahnhofsmission (oben) Hilfe gefunden (mit Joyce Holzheimer und Matthias Ewelt). Foto: Harald Sippel



Der Abschied fällt Jocye Holzheimer schwer: Am 5. Dezember organisiert die langjährige Chefin der Erlanger Bahnhofsmission zum letzten Mal das traditionelle Weihnachtsfest für ihre Besucher, am 14. wird die 65-Jährige in den Ruhestand verabschiedet – und am 19. ist dann Schluss. "Ich werde die Arbeit hier vermissen", sagt sie – und blickt dabei vertraut hinüber zu Hanno T.

Der 67-Jährige ist einer von vielen, denen Holzheimer sowie ihre haupt- und ehrenamtlichen Helfer aus einer sozialen Notlage heraus wieder auf die Beine geholfen haben: "Ich kann mich noch genau erinnern, als ich Hanno T. zum ersten Mal gesehen habe, so, wie er heute vor uns sitzt, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht."

Krankheit und Arbeitslosigkeit

Seit etwa 25 Jahren ist der heute 67-Jährige Gast in der Anlaufstelle der Diakonie, Joyce Holzheimer, die seit 23 Jahren für die Hilfseinrichtung tätig und seit mehr als zehn Jahren die Leiterin ist, kennt Hanno T. also fast von Beginn an. "Damals ging es ihm wirklich sehr schlecht", sagt Holzheimer, "er hatte viele Probleme, über die wir gesprochen und gemeinsam nach Lösungen gesucht haben."

Hanno T. erinnert sich nur zu gut an die Zeit: "Hier habe ich endlich wieder jemanden zum Reden gefunden", berichtet der Rentner bei einem Pressegespräch. Eine schwere Erkrankung hatte den Krankenpfleger aus der Bahn geworfen, er konnte nicht mehr arbeiten, verlor sein soziales Gefüge und für eine kurze Zeit sogar ein Dach über dem Kopf. In der Erlanger Bahnhofsmission traf er Menschen, denen es ähnlich ging: Frauen und Männer, die Krankheit, Arbeitslosigkeit oder eine Suchterkrankung aus der Bahn geworfen haben: "Ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Situation nicht allein bin, die Leute wurden zu meiner neuen Familie; hier wurde ich nicht in die Obdachlosen-Schublade gestellt", sagt Hanno T.

Ein Einzelfall ist Hanno T. nicht: 2016 hatte die Bahnhofsmission 9475 Kontakte. Unter den Besuchern, die in die Räume am Gleis 1 kommen, sind Alleinerziehende, sogenannte Armutsflüchtlinge aus Osteuropa und Senioren mit einer winzigen Rente. "Armut wird für viele immer mehr zum Hauptproblem", sagt die Leiterin. Viele seien dankbar dafür, dass sie in der Anlaufstelle ein warmes Plätzchen und eine kleine Mahlzeit bekommen. Auch Hanno T. war froh, als er als Sozialhilfeempfänger dort frühstücken konnte: "Von Hartz IV kannst du nicht leben", sagt er.

Arm in einer reichen Stadt

In der doch überdurchschnittlich wohlhabenden Stadt gibt es zwar nicht so viele Bedürftige wie in anderen Städten, erläutert Matthias Ewelt, der Vorstandssprecher der Diakonie Erlangen. Doch diejenigen, die dazugehören, trifft es dafür umso schlimmer: "Wenn in einer Klasse nur

zwei Kinder aus armen Familien sind, schämen sie sich besonders und lassen sich zur Klassenfahrt eher krank melden als mit dem Lehrer über ihre finanzielle Situation zu reden." Dabei kann die Diakonie auch in solchen Fällen meist schnell weiterhelfen.

Denn die Bahnhofsmission ist neben etlichen anderen Anlaufstellen nur eine von vielen Möglichkeiten, die die Diakonie hat, um Menschen in Not zu helfen — und für alle bittet der evangelische Wohlfahrtsverband, nun zur Weihnachtszeit, um Spenden.

Spendenkonto der Diakonie Erlangen: Sparkasse Erlangen, IBAN: DE46 7635 0000 0060 0258 74

Stichwort: "Armut"

SHARON CHAFFIN