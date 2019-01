Ein wichtiger Derbysieg für Erlangen

Der Turnerbund schlägt Eggolsheim und hat in der Basketball-Bayernliga nur Endspiele - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Turnerbund hat in der Basketball-Bayernliga einen wichtigen Sieg geholt. Mit 61:56 gewannen die Erlanger das Derby gegen die DJK Eggolsheim. "Das", meint Trainer Wolfgang Vogt, "scheint noch wichtiger als die zwei Punkte, die es dafür gibt."

"Diesmal haben wir die Ruhe bewahrt": Der TBE (gelbe Trikots) gab seine Führung beinahe aus der Hand. © Harald Sippel



"Diesmal haben wir die Ruhe bewahrt": Der TBE (gelbe Trikots) gab seine Führung beinahe aus der Hand. Foto: Harald Sippel



Die Spieler gingen volles Risiko. Hart, aber fair kämpften sie um jeden Ball. Zahlreiche Zweikämpfe und viele Fouls gab es. Im letzten Viertel wurde es richtig böse: Axel Mees knallte im Kampf mit Gegner und Ball auf den Tisch der Anschreiber. Auf dem Feld bildeten sich Spielertrauben, "ein richtiger Tumult", sagt Wolfgang Vogt. Auch der Erlanger Trainer regte sich auf, Mees’ Aktion wertete der Schiedsrichter als unsportliches Foul, "obwohl er es nicht gesehen hatte".

Noch schlimmer aber war die Verletzung: "Axel saß am Rand und blutete." Gemerkt hat das zunächst niemand, das Adrenalin sauste nur so durch alle Adern. "Irgendwie muss man die Spieler dann wieder im Spiel halten", sagt Vogt. Erst später zeigte sich, wie schwer die Verletzung wirklich war. Für Mees ging es ins Krankenhaus, seine Wunde mussten die Ärzte nähen. "Und es ist wieder einer, der ausfällt."

Gerade erst waren alle wieder da, im ersten Viertel konnte der Turnerbund mit der Top-Fünf spielen. Prompt mit Erfolg: Eggolsheim erzielte nur acht Punkte, Erlangen 23. "Wir hatten sie richtig im Griff", sagt Vogt. Nun aber sind die Top-Fünf wieder zerschlagen. "Nicht immer kommt von der Bank gleichwertiger Ersatz, das sorgt für einen Bruch im Spiel."

So war es auch gegen die DJK. Im zweiten Viertel schmolz der Vorsprung der Hausherren, auch bedingt durch die hohe Foul-Belastung einiger Spieler, die ungeplante Wechsel erforderte. Im dritten Viertel behielt Erlangen die Ruhe in der hektischen Partie und ging mit einem 18-Punkte-Vorsprung ins Schlussviertel, wo es noch einmal eng wurde.

Beim Stand von 58:43 in der 34. Minute gelang Eggolsheim eine 9:0-Serie. Nicht zum ersten Mal drohte der TB einen Sieg zu verspielen.

"Es ist merkwürdig", sagt Vogt. "Wir liegen mit 20 Punkten vorn, auf einmal sind es nur noch fünf. Urplötzlich ist eine Riesenunruhe im Team, alle werden immer nervöser."

Im Heimspiel am Sonntag war es nicht ganz so schlimm, auch deshalb rettete sich der Turnerbund am Ende zum Sieg. "Wir haben die Ruhe bewahrt, ich war mir sicher, dass wir gewinnen." Vor allem Kapitän Michael Popp hat auf dem Feld seine Teamkollegen mitgezogen und im Spielaufbau die richtigen Entscheidungen getroffen.

Das war wichtig, denn Eggolsheim steht in der Tabelle direkt hinter den Erlangern. Doch nicht nur deshalb. Die Spiele gegen das Team aus dem oberfränkischen Landkreis Forchheim sind immer eng und hart umkämpft. Sie haben Derby-Charakter, auch wenn zwischen den beiden Spielstätten doch ein paar Kilometer liegen. "Es ist aber immer eine besondere Kombination. Eggolsheim hat Fans dabei, die singen und Schlagzeug spielen", sagt Vogt. Damit übertönen sie in der Egon-von-Stephani-Halle selbst die eigenen Trommler. "Das ist manchmal nervig, weil es so laut ist, dass man in der Auszeit kein Wort wechseln kann."

Vierter Sieg

Diesmal haben die Erlanger dennoch gewonnen. Es war der vierte Sieg der Saison. Die Abstiegssorgen lindert das nur bedingt. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir 14 Punkte brauchen", sagt Vogt. "Drei Siege fehlen uns noch."

Am Saisonende werden alle drei Bayernliga-Staffeln in einer Tabelle zusammengelegt. Die insgesamt schlechtesten Teams steigen ab. "Das heißt, wir dürfen nicht nur auf unsere Tabelle schauen. Es wird ganz eng", sagt Vogt. "Wir rechnen natürlich, gegen wen wir gewinnen können." Ab jetzt aber ist jedes Spiel ein Endspiel.

TB Erlangen: Barot Ivern 2, Bosse 5, Durckarm 14, Geheeb 15, Gornik, Herold 4, Kalender 3, Krell, Mees 5, Popp 12, Roth 1.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail