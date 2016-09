Einblicke in historische Gebäude in Erlangen

ERLANGEN - Unter das Motto „Gemeinsam Denkmale erhalten“ ist der Denkmaltag am Sonntag, 11. September, gestellt. In Erlangen gibt es dazu tiefere Einblicke in elf Gebäude, bei nicht weniger als vier Führungen gibt es an diesem Tag Interessantes über nur scheinbar Vertrautes zu erfahren.

Das ehemalige Gemeindehaus der lutherischen Kirche am Bohlenplatz wird nach Restaurierung und Umbau zum sozialen Treffpunkt kreuz + quer. Dort findet auch am Denkmaltag die Eröffnungsveranstaltung statt. Foto: Michael Müller



Eines der interessantesten Gebäude an diesem Tag scheint das Gemeindehaus am Bohlenplatz zu werden. Diese ehemalige Deutsch-reformierte Kirche, die 1922 von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde übernommen wurde, wird demnächst als „Haus der Kirche“ mit dem Namen „kreuz + quer“ nach langer und teurer Renovierung neueröffnet – der Denkmaltag ist also eine Vorabmöglichkeit, das Haus anzuschauen. Anlass für diese „Preview“ ist der kleine Festakt um 11 Uhr, der den Denkmaltag eröffnet und bei dem die Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins, Pia Tempel-Meinetsberger, den Festvortrag über die gemeinsamen Anstrengungen zum Erhalt der Denkmale in Erlangen halten wird.

Neben dem Heimat- und Geschichtsverein Erlangen tragen den Denkmaltag auch der Freundeskreis Erlanger Altstadt, das Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie die Stadtführer des Erlanger Tourismus- und Marketing Vereins aus. Gesponsort wird der Denkmaltag von der Sparkasse Erlangen, die dafür sorgt, dass ab sofort wieder kostenfrei eine umfangreiche Broschüre zum Denkmaltag in städtischen Dienststellen sowie Museen aufliegt, die Hintergründiges zu den Denkmalen zu berichten weiß.

Zu den Orten und Häusern, die den Tag inhaltlich füllen, gehört neben dem erwähnten „kreuz + quer“ die unter Denkmalschutz stehende Thalermühle in der Regnitzwiese. Das ehemalige Kraftwerk (und spätere Domizil für Kindertagesstätte und Sozialeinrichtung) hat einen neuen Eigentümer, der dort – so ist zu hören – neben gewerblicher Nutzung auch eine Gastronomie eröffnen will.

Auf großes Interesse werden sicher auch die vier geplanten Führungen durch das Pathologische Institut stoßen, denen ein kleiner Vortrag vorangestellt wird. Die zweite Einrichtung der Universität, die sich an diesem Tag präsentiert, ist die alte Universitätsbibliothek, durch die geführt wird und in der eine Ausstellung Schriftdenkmale aus aller Welt zeigt.

Stündliche Führungen gibt es auch im Haus der Burschenschaft Germania in der Universtätsstraße 18, von 13 bis 17 Uhr kann auch das Loewenichsche Palais – als Ausstellungsort Kunstmuseum bekannt – besichtigt werden.

Sogar ein Kinderprogramm gibt es im Museumswinkel Gebbertstraße 1, wo das Siemens MedMuseum auf das ehemalige Firmengelände (heute eine Wohnsiedlung) einlädt. Die stündlichen Führungen stehen unter dem Thema „von der Fertigungsstätte zur Reihenhaussiedlung“, Kindern wird eine Zaubershow geboten. Am Siemens MedMuseum startet auch ein historischer Stadtspaziergang „von Denkmal zu Denkmal“ bis zum Stadtmuseum am Martin-Luther-Platz – hier ist etwas Zeit mitzubringen.

Interessant dürfte auch ein Blick hinter die Kulissen des Hauses Schiffstraße 11 sein, der am Denkmaltag ermöglicht wird. Das private Anwesen aus der Zeit des Barock wird vorbildlich von zwei Bauherren restauriert, die ihre Sanierungsmaßnahmen erläutern werden. Erläuterungen gibt es am Nachmittag auch in der „Musikkirche“ St. Matthäus in der Rathenaustraße, wo man auf einen Orgelneubau wartet.

Ein eigenes Programm veranstaltet auch diesmal der Ortsring Frauenaurach. Neben einer Ortsführung zu historischen Gasthäusern und Schänken wird in der Wilhelm-Tell-Straße 1 um 11 Uhr ein neues Denkmalschild enthüllt. Zudem hat das Museum im Amtshausschüpfla in der Brauhofgasse mit zwei Ausstellungen volles Programm, die Klosterkirche in der Wallenrodstraße veranstaltet ab 13 Uhr Führungen nach Bedarf.

Neben dem offiziellen Führungsprogramm wird es am Denkmaltag aber auch ein alternatives geben. So wollen die Anwohner der Rheinstraße als Nachbarn der Main- und Johann-Jürgen-Straße den Denkmaltag nutzen, um auf die gewachsene Struktur der Erba-Siedlung und ihrer Nachbarn hinzuweisen. Sie befürchten, dass durch ein Neubauprojekt der Charakter einer Werksiedlung – also Wohnen und Garteln – verloren geht.

Da der Denkmalschutz – so er ernst genommen wird – immer auch ein Hindernis für Stadterneuerung und eine auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Bodennutzung darstellen kann, sieht Hans Kurt Weller, Mitglied im Heimat- und Geschichtsverein sowie im Ortskuratorium Deutsche Stiftung Denkmalschutz, einen ständig neu auszutragenden Konflikt, den auch der erkennbar gute Wille der Erlanger Bauverwaltung nicht immer verhindern könne.

Die über 60 Seiten starke Broschüre zum Denkmaltag 2016 gibt es in den Museen, im Palais Stutterheim, in der Sparkasse und in der Geschäftsstelle der Erlanger Nachrichten.

