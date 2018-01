Einbrecher demolieren Tennisheim in Erlangen

Täter warfen Scheiben ein und hebelten Getränkeautomaten auf - vor 9 Stunden

ERLANGEN - Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Freitag in ein Tennisheim in der Paul-Gossen-Straße eingebrochen. Bei ihrem Streifzug durch das Gebäude hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Täter warfen eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu kommen und hebelten im Inneren einen Getränkeautomaten auf. Wieviel die Täter erbeutet haben, ist noch unklar - der Sachschaden geht allerdings in die Tausende. Der Einbruch fand in der Zeit zwischen Donnerstagmittag um 12.30 Uhr und Freitagmorgen um 08.45 Uhr statt.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden.

