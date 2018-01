Einbrecher dringen bei Bestatter und in Entwicklerfirma ein

Die zwei Taten ereigneten sich in einem Firmengebäude an der Schallershofer Straße - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Unbekannte sind während des Jahreswechsels vom 30. Dezember bis 2. Januar in die Büros von zwei Firmen in der Schallershofer Straße in Erlangen eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Durch das Aufhebeln von Türen und Fenstern gelangten die Täter in die Räume eines Bestatters und einer Entwicklerfirma, die sich im gleichen Gebäude befinden. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Einbrecher diverse Schränke, öffneten einen Tresor und entwendeten einen Geldbetrag in Höhe von etwa 1500 Euro. Während des Einbruchs entstand darüber hinaus ein Schaden in vergleichbarer Höhe.

Die Kriminalpolizei Erlangen bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 0911 2112-3333.

