Einbrecher entwischt in Erlangen unerkannt mit Tresor

Am Samstag Gaststätte am Röthelheim beraubt: Polizei sucht Zeugen - vor 37 Minuten

ERLANGEN - Ein Unbekannter ist am Samstag in eine Gaststätte in Erlangen eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 16 Uhr war der Einbrecher in die Gaststätte am Röthelheim eingestiegen. Wie, ist noch unklar. Aus dem Gastraum stahl er einen Tresor samt Inhalt. Dann verschwand er unerkannt.

Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Kriminalpolizei Erlangen übernimmt die weiteren Ermittlungen und ließ am Tatort eine Spurensicherung durchführen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en