Einbrecher gehen in Eckental in Serie

Mehrere Häuser betroffen _ Fette Beute und hoher Schaden - vor 22 Minuten

ECKENTAL - Am Montagabend sind mehrere Einfamilienhäuser in Eckental Ziel von Einbrechern geworden. Die Täter machten teils fette Beute und richteten erheblichen Sachschaden an.

Symbolbild © NN



Die bislang unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Haagstraße. Sie durchwühlten alle Räume und verließen das Haus unerkannt mit ihrem Diebesgut. Entwendet hatten sie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Der durch die Tat entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Etwa zur gleichen Zeit oder kurz danach verhinderte der Bewohner eines Hauses in der Oedenberger Straße mutmaßlich den Einbruch in sein Anwesen. Das Haus, das sich in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort befindet, war in den Abendstunden unbeleuchtet. Gegen 18.30 Uhr nahm der Bewohner Geräusche wahr, weshalb er das Licht anschaltete. Dadurch wurden die Täter offenkundig gestört und entkamen unerkannt. Sie hatten bereits einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht.

Ein weiteres Mal schlugen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr am Südring zu. Sie drangen gewaltsam über ein Fenster in das Haus ein und durchwühlten alle Räume. Entwendet haben sie hochwertigen Schmuck sowie einen Safe im Wert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt über 1000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm Spurensicherungsmaßnahmen an den Tatorten. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft nun unter anderem einen Zusammenhang der Taten. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (09 11) 21 12 33 33 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

ots