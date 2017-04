Einbrecher hatten es auf Mobiltelefone abgesehen

Täter machten in Baiersdorfer Firma Beute im Wert von 10.000 Euro - vor 2 Minuten

BAIERSDORF - Noch Unbekannte sind in Baiersdorf in einen Vertrieb für Telekommunikationsmittel eingebrochen und haben dort Beute im Wert von geschätzten 10.000 Euro gemacht.

Der Einbruch passierte von Samstag auf Sonntag (22./23.04), zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Einbrecher ihren Pkw am Seitenstreifen der A 73 Höhe Baiersdorf in Fahrrichtung Nürnberg abgestellt. Von dort aus überwanden die Täter offenbar den Zaun zum angrenzenden Gelände der Firma in der Erlanger Straße.

Polizei © Colourbox



Dann verschafften sie sich über ein zirka einen Meter großes Loch im Mauerwerk des Gebäudes Zugriff auf die elektronische Ware.

Die Kripo Erlangen bittet um Zeugenhinweis unter (09 11) 21 12 33 33.

en