Einbrecher hinterließ in Erlangen Spuren

Täter drang in Geschäftsgebäude in Michael-Vogel-Straße ein - vor 1 Minute

ERLANGEN - Zwischen Dienstag und Mittwoch ist ein unbekannter Täter in ein Geschäftsgebäude in der Michael-Vogel-Straße in Erlangen eingebrochen und hat Bargeld mitgenommen.

Symbolbild © colourbox



Symbolbild Foto: colourbox



Der Einbrecher stieg in der Zeit zwischen 18 Uhr und 5 Uhr in den Gewerbekomplex in der Michael-Vogel-Straße ein. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter über verschiedene Fenster des Gebäudes in drei Arztpraxen, eine Massagepraxis sowie in ein Firmenbüro eindrang.

Insgesamt erbeutete der Täter mehrere Hundert Euro Bargeld und verursachte durch die Aufbrüche einen Schaden, der ebenfalls im Bereich von mehreren Hundert Euro liegt. An den Tatorten in dem Gebäudekomplex sicherten Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken und der Kriminalpolizei Erlangen Spuren.

Die Ermittler vom Erlanger Fachkommissariat für Einbruchsdelikte suchen Zeugen, die im Bereich der Michael-Vogel-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33 entgegengenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en