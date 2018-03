Einbrecher in Erlangen unterwegs

ERLANGEN - In der Nacht zum Samstag sind mehrere Arztpraxen sowie eine Imbissbude im Stadtgebiet Ziele von Einbrechern geworden.

Zwischen 17 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu zwei Zahnarztpraxen sowie einer Imbissstube in der Straße Neumühle. Die Praxen sowie das Restaurant befinden sich im selben Gebäude.

Der genaue Entwendungs- und Sachschaden ist noch unklar. Die Täter versuchten auch, in alle anderen Praxen in diesem Gebäude einzusteigen. Dort blieben sie allerdings erfolglos.

Ein genauer Schaden ist auch in diesen Fällen noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung an den Tatort.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0911) 21 12 33 33 zu melden.

