Einbrecher in Heroldsberg und Eckental unterwegs

Unbekannte Täter hatten es auf Einfamilienhäuser abgesehen - vor 1 Stunde

ERLANGEN-LAND - Am Wochenende brachen Unbekannte in Einfamilienhäuser in Eckental und Heroldsberg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag drangen Einbrecher zwischen 15.45 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hallerstraße in Eckental ein. Nachdem die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, durchwühlten sie im Innern des Hauses alle Räume und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Einbrecher im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 80 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der benachbarten Haagstraße ein. Auch hier wurde alles durchwühlt. Die Täter flüchteten mit einer geringen Menge Schmuck.

In Heroldsberg drangen Unbekannte ebenfalls am Samstag in ein Einfamilienhaus ein, nachdem sie die Terrassentür des Hauses am Föhrenweg eingeschlagen hatten. Sämtliche Schränke und Schubläden wurden durchwühlt. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Erlanger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zu den Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 zu melden.

