Einbrecher jetzt auch in Marloffstein

Über die Terrassentür ins Haus gelangt - vor 1 Stunde

MARLOFFSTEIN - In den zurückliegenden Tagen, zwischen 17. und 22. Januar, ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Marloffstein eingebrochen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Symbolbild © NN



Der Täter öffnete zunächst gewaltsam die Terrassentür des Anwesens im Schloßweg und durchsuchte anschließend die Räume des Hauses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nun muss noch geklärt werden, ob der Täter bei dem Einbruch Gegenstände entwendete.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zu diesem Einbruch können unter Telefon (09 11) 21 12 33 33 an die Polizei gerichtet werden.

ots