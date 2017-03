Einbrecher kamen in Baiersdorf am helllichten Tag

Unbekannte erbeuteten größeren Geldbetrag - vor 42 Minuten

BAIERSDORF - Noch unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben eine größere Summe Geld gestohlen. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen.

Symbolbild © colourbox.com



Die Einbrecher drangen zwischen 10 Uhr und 13.15 Uhr, also mitten am helllichten Tag, über den Keller in das Anwesen in der Heinrich-Heine-Straße ein und richteten dabei einen Sachschaden von zirka 1000 Euro an.

Sie fanden bei ihrer Suche nach Wertsachen einen größeren Geldbetrag und konnten damit unerkannt flüchten.

Hinweise an den Kriminaldauerdienst, (09 11) 21 12 33 33 werden erbeten. en