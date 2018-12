Einbrecher raubten Kellerabteile in Erlangen aus

ERLANGEN - In den vergangenen Tagen, 14. - 20.Dezember, registrierte die Polizei mehrere Kelleraufbrüche im östlichen Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Symbolfoto Einbruch Foto: dpa



Im Zeitraum zwischen 14. Dezember 15.30 Uhr und 20.Dezember 19.30 Uhr brachen bislang Unbekannte ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Allee am Röthelheimpark auf.

Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Die Täter verursachten geringen Sachschaden und konnten unerkannt entkommen.

In der Zeit von 17. Dezember 17.30 Uhr bis 20. Dezember 18.15 Uhr brachen ebenso bislang unbekannte Täter verschiedene Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern der Ludwig-Erhard-Straße auf. Sie entwendeten verschiedenes Gegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Zudem verursachten sie Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ob zwischen den Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

