Einbrecher scheitert in Erlangen an der Haustür

Trotzdem richtete der Räuber einen Schaden von 500 Euro an - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein unbekannter Täter versuchte am Samstag in den späten Abendstunden in ein Wohnhaus in Erlangen einzubrechen, scheiterte jedoch.

Der Einbrecher versuchte im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 24 Uhr gewaltsam über die Haustür in das Anwesen in der Atzelsberger Straße einzudringen. Letztlich gelang dies dem Unbekannten jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden an der Haustür wird mit 500 Euro beziffert.

Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Kriminalpolizei Erlangen übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten darum, dass sich Zeugen unter der Rufnummer (09 11) 21 12 33 33 melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en