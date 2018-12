Einbrecher stahlen Geld und Schmuck in Erlangen

ERLANGEN - Vermutlich in der Nacht auf Samstag, 29. Dezember, sind bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Von-Bezzel-Straße eingebrochen und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

In den Wochen vor Ferienbeginn haben wieder verstärkt Einbrecher in Nürnberger Schulen Fenster aufgehebelt und Türen geknackt. Foto: dpa



Im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 1.15 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt über ein aufgehebeltes Erdgeschossfenster. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nur ein geringer Bargeldbetrag sowie Schmuck im Wert von einigen tausend Euro entwendet. Der entstandene Schaden beträgt einige hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei

Erlangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

