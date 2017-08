Einbrecher stehlen Goldkette in Langensendelbach

LANGENSENDELBACH - Die Abwesenheit der Bewohner nutzten bislang unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende, um in ein Wohnhaus einzusteigen. Mit Schmuckstücken gelang den Tätern unbehelligt die Flucht. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür verschafften sich die Unbekannten in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, gegen 12.30 Uhr, Zugang zu dem Anwesen in der Steingasse in Langensendelbach. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von zirka 500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter eine Goldkette im Wert eines zweistelligen Eurobetrags und verschwanden unerkannt.

Zeugen, die am Wochenende in Langensendelbach, insbesondere in der Steingasse, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, können sich bei der Kripo Bamberg unter Telefon (09 51)9 12 94 91 melden.