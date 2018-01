Einbrecher stehlen Schmuck und Bares

Am hellichten Tag in ein Wohnhaus in Möhrendorf eingestiegen - vor 7 Stunden

MÖHRENDORF - Am Samstagnachmittag brachen bislang noch unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Möhrendorf ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einbrecher © colourbox.de



Zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr suchten die Einbrecher das Einfamilienhaus im Gerstenweg auf, öffneten ein Fenster und drangen so in das Gebäude ein.

Anschließend durchsuchten sie nahezu alle Zimmer und fanden dabei Bargeld, Schmuck und Armbanduhren im Wert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33.

ots