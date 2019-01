Einbrecher stiehlt Schmuck und mehr

Im Einfamilienhaus in Neunkirchen nach Wertgegenständen gesucht - vor 23 Minuten

NEUNKIRCHEN AM BRAND - Ein bislang Unbekannter ist am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingedrungen und hat Schmuck und weitere Wertgegenstände entwendet.

Symbolbild © NN



Symbolbild Foto: NN



In der Zeit zwischen 15 Uhr und kurz nach 18 Uhr nutzte der Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner und stieg über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus in der Alten Dormitzer Straße ein. Im Haus durchsuchte er sämtliche Räume offenbar nach Wertgegenständen und nahm Schmuck und weitere wertvolle Sachen an sich.

Der Täter flüchtete unerkannt und hinterließ neben verwüsteten Wohnräumen einen Sachschaden von fast 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat am Samstagnachmittag im Bereich der Alten Dormitzer Straße verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge beobachtet? Wer hat zu dieser Zeit dort ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen? Zeugenangaben nimmt die Kripo Bamberg unter Telefon (09 51) 9 12 94 91 entgegen.

en