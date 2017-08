Einbruch gescheitert

Unbekannter wollte Handyladen ausrauben - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zwischen Montag und Mittwoch hat ein Unbekannter versucht in einen Handyladen in der Goethestraße einzubrechen.

Symbolbild Einbruch © Colourbox



Symbolbild Einbruch Foto: Colourbox



Der Täter versuchte nach Angaben der Polizei über eine Hintertür in den An- und Verkaufsladen für Mobiltelefone einzudringen. Dabei beschädigte der Unbekannte die Tür sowie die darin eingefasste Glasscheibe. Es gelang ihm letztlich jedoch nicht, in das Geschäft zu gelangen.

Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen. Hinweise können unter der Rufnummer (09 11) 21 12 33 33 an die Polizei gerichtet werden.

