Einbruch in Ärztehaus: Täter erbeuten vierstelligen Betrag

Diebe stiegen über Fenster in zwei Praxen und ein Reha-Zentrum ein - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Unbekannte haben am Wochenende etwa Tausend Euro Bargeld aus verschiedenen Praxen im Ärztehaus an der Nägelsbachstraße entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter brachen am Wochenende in eine Praxis für Orthopädie und Chirurgie und in das Reha-Zentrum des Ärztehauses an der Nägelsbachstraße ein. Die Diebe gelangten in beiden Fällen über ein Fenster in die Räume und erbeuteten etwa Tausend Euro Bargeld. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats prüfen derzeit, inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Bei den Einbrüchen entstand ein Sachschaden von insgesamt fünftausend Euro.

Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (0911) 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.