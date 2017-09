Einbruch in Mediamarkt-Filiale in Erlangen

Unbekannte stahlen Handys, Notebooks und Kameras - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Täter in die Erlanger Mediamarkt-Filiale ein und stahlen Waren, deren Wert auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt wird. Die Täter konnten entkommen, die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Kurz nach 2.15 Uhr ging am Montag bei der mittelfränkischen Polizei ein Einbruchsalarm für den Elektronikmarkt in der Frauenauracher Straße ein. Einsatzkräfte der Erlanger Polizei umstellten daraufhin den Gebäudekomplex. Wie sich herausstellte, war an diesem eine Nebeneingangstür gewaltsam geöffnet worden.

Suche mit Hubschrauber

Die Polizisten durchsuchten die Geschäftsräumen, trafen jedoch niemanden an. Außerdem wurde das Umfeld mit einem Polizeihubschrauber abgesucht. Doch auch dabei wurden keine tatverdächtigen Personen entdeckt.

Die Täter verursachten bei dem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Unbekannten mehrere Mobiltelefone, Notebooks und Spiegelreflexkameras. Deren Gesamtwert dürfte nach vorläufigen Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Erlangen übernimmt die weiteren Ermittlungen. Am Tatort wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich rund um den Tatort aufgefallen sind, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 entgegen.

