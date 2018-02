Einbruch in Uttenreuth

Vermutlich zwei Täter warfen Scheibe ein — Zeugen gesucht - 19.02.2018 15:23 Uhr

UTTENREUTH - Noch Unbekannte sind am vergangenen Wochenende, 17. / 18. Februar, in ein Einfamilienhaus in Uttenreuth eingebrochen.

Polizei/Symbolbild © Foto: colorbox



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen passierte der Einbruch zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. Aufgrund der vorgefundenen Schuhabdruckspuren ist davon auszugehen, dass die Tat von zwei Tätern verübt wurde.

Sie stiegen auf der Gebäuderückseite über ein eingeschlagenes Fenster in das Haus in der Boggasse ein und hinterließen dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Kripo Erlangen kam zur Spurensicherung vor Ort und bittet jeden, der Angaben zur Ergreifung der Täter machen kann, sich zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet: (0911) 2112-3333.

ots