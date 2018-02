Einbruchserie im Erlanger Stadtgebiet

ERLANGEN - Zahlreiche Einbrüche ereigneten sich in der vergangenen Woche im Erlanger Stadtgebiet. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Auch Fenster stemmten die Täter auf, um an ihre Beute zu gelangen. Foto: dpa



Ein unbekannter Täter drang zwischen den Samstagen 10. und 17. Februar über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Lerchenbühl ein. Hierbei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und erbeutete Wertgegenstände im Wert von über 1000 Euro.

In der Egidienstraße nutzte ein Einbrecher die Abwesenheit der Eigentümer und gelangte im Zeitraum zwischen Montag, 12. Februar, und Freitagnachtmittag, 16. Februar, über die Terrassentür in ein Wohnhaus. Der Täter entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Außerdem verursachte er einen Sachschaden von etwa 100 Euro.

In der Spanne zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagnachmittag, 16 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Brüxer Straße ein. Aus dem Abteil stahl er Leergut. Der Sachschaden liegt bei zirka 200 Euro.Die Geschäftsräume des Kinderschutzbundes Erlangen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Ziel von Einbrechern. Diese verschafften sich zwischen 22.30 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Samstag über ein Kellerfenster Zugang zu dem Gebäude in der Strümpellstraße.

In dem Anwesen brachen sie mehrere Schränke auf und verursachten einen Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro. Die Täter erbeuteten bei dem Einbruch Bargeld in unbekannter Höhe.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der genannten Tatorte machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (09 11) 21 12 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

