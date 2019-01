Einbruchserie in Eckental reißt nicht ab

Unbekannte Täter waren in Eckenhaid und Möhrendorf unterwegs - vor 23 Minuten

MÖHRENDORF - Die Einbruchserie im Landkreis Erlangen-Höchstadt reißt nicht ab. Am Dienstag versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Möhrendorf einzusteigen . Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich im Eckentaler Ortsteil Eckenhaid.

Im ersten Fall stellte die Bewohnerin (57) kurz vor 22.30 Uhr fest, dass Unbekannte im Verlauf des Tages versucht haben, über ein Fenster in das Haus im Meisenweg zu gelangen. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Im zweiten Fall stellte ein Nachbar (62) am Mittwoch beim Schneeräumen fest, dass bei einem Einfamilienhaus Am Kirschgarten in Eckenhaid möglicherweise schon in den zurückliegenden Tagen die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen worden war. Er verständigte die Polizei und den Hauseigentümer (70). Im Haus stellte sich heraus, dass die Einbrecher Schränke und Schubladen durchwühlt hatten. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Spurensicherung und abschließende Ermittlungen übernehmen die Kommissariate der Kriminalpolizei Erlangen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33 zu melden. Bereits am Samstag, 5. Januar, hat es Einbrüche in Eckental gegeben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en