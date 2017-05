Eine Erlanger "Oase" im Klinikalltag

Jahresempfang Ronald Mc Donald Haus — 2700 Familien 2016 aufgenommen - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Unter dem Motto "Alles neu macht der Mai" hat das Ronald McDonald Haus Erlangen Ehrenamtliche und ehemalige Bewohner zum Jahresempfang in die Turnstraße eingeladen.

Jahresempfang im Ronald McDonald Haus. Gemeinsame Freude bei (von links nach rechts) Micha Wirtz, Ines Rauschmaier, Heike Weber und Prof. Wolfgang Rascher. © Filiz Mailhammer



Mit einem kleinen Rückblick auf das letzte Jahr ließ man die Eindrücke noch einmal Revue passieren. Nicht nur das Team wurde mit der neuen Hausleitung Heike Weber erneuert, sondern auch das "kleinere" Haus in der Wasserturmstraße wurde frisch renoviert.

In den Häusern finden Eltern ein Zuhause auf Zeit, deren schwer kranke Kinder im nahegelegenen Universitätsklinikum therapiert werden. Hier können sie sich in einer vollständig ausgestatteten Küche selbst versorgen und werden einmal in der Woche mit einem gemeinsamen Frühstück und Abendessen verwöhnt. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen die Eltern in der meist schweren Zeit. Die belastende Situation, ein krankes Kind in der Klinik zu haben, soll in der Hausgemeinschaft mit anderen betroffen Familien erleichtert werden.

Pro Nacht zahlen die Bewohner einen Kostenbeitrag von 22,50 Euro, der in den meisten Fällen von den Krankenkassen erstattet oder direkt vom Klinikum übernommen wird. Auch die Familie Knabner/Dölitzsch fand hier vor vier Jahren ein Zuhause. Ihre neugeborene Tochter Finja musste mehrmals operiert werden. In ihrer bewegenden Rede erzählte die Mutter, wie sie zufällig vom Haus erfahren hat. "Ich konnte die Zeit nahtlos bei Finja verbringen und im Haus konnte ich mich nach dem Klinikalltag zurückziehen oder mich mit anderen Eltern austauschen".

Neben den Häusern bietet die Stiftung "Oasen" direkt in den Kliniken an. Hier können Familien die langen Wartezeiten mit Malen, Basteln und Spielen verbringen. Wie wichtig die Ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter für die Häuser sind betont Micha Wirtz vom Vorstand der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung. "Ohne Mitarbeiter wäre das nur ein Haus. In Erlangen steht unsere älteste Oase von insgesamt sechs Oasen deutschlandweit. Mit der Renovierung ist sie eine der neuesten geworden".

Mit dem Ende 2012 in Essen angelaufenen Pilotprojekt "Kindergesundheitsmobil" versuche die Stiftung auch mobil zu helfen, sagt Wirtz. "Mit der "Mobile Care Unit" werden Flüchtlingsunterkünfte und Gebiete angefahren, in denen die medizinische Versorgung noch nicht so stark ist. Wie zum Beispiel in Duisburg, Essen oder Wuppertal. Von den insgesamt eine Million Euro zur Instandhaltung der 22 Häuser und sechs Oasen ist jeder Cent gut investiert."

Mehr ambulante Patienten

Prof. Wolfgang Rascher, Direktor der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen erklärt, wie wichtig die Häuser für die Familien sind. "Das Therapiekonzept hat sich geändert. Heute gibt es weniger stationäre und mehr ambulante und teilstationäre Patienten. Die wohnen nicht um die Ecke, sondern kommen aus der Region. Patienten, die einen längeren Tag in der Klinik verbringen, können sich hier aufhalten".

Der Rother Verein Herzpflaster spendete Zehntausend Euro und übernahm dreijährige Patenschaften für die Apartments. "Die Idee für den Verein entstand nach langen Klinikaufenthalten des Sohnes unseres Vorstandvorsitzenden Thorsten Prennig. Auch er hat im Haus gewohnt. Heike Weber, seit Dezember 2016 Leiterin des Hauses, freute sich sehr über die Spende und hofft auf noch mehr Apartment-Patenschaften.

Ines Rauschmaier, die Leiterin der Oase in der Kinder- Jugendklinik, verdeutlichte den Einsatz nochmal in Zahlen. "Wir haben 2016, 250 Kuchen gebacken, 2700 Familien und 1000 Kinder aufgenommen, 600 Liter Milch verbraucht und 28 Aktionen für die Familien gemacht".

FILIZ MAILHAMMER